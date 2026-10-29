Yemen ordusu son 24 saatte 749 saldırı düzenleyip 239 Husi'yi etkisiz hale getirdi

Yemen ordusundan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Husi mevzilerine yönelik 749 hassas saldırı gerçekleştirildiği bildirilerek, "Bu saldırılar neticesinde Husilerin komuta kademesinden ve saha unsurlarından 239 kişi etkisiz hale getirilmiş; toplam 117 askeri araç ve teçhizat imha edilmiş veya kullanılamaz duruma getirilmiştir" denildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Mecid Abdullah en-Nezzili, son 24 saatte "Yemen Şafağı Operasyonu" çerçevesinde Husilere ait askeri hedeflere 749 hassas saldırı düzenlediklerini kaydederek, "Bu saldırılar neticesinde Husilerin komuta kademesinden ve saha unsurlarından 239 kişi etkisiz hale getirilmiş; toplam 117 askeri araç ve teçhizat imha edilmiş veya kullanılamaz duruma getirilmiştir" açıklamasında bulundu. Husilerle mücadelenin farklı cephelerde sürdüğünü vurgulayan en-Nezzili, "Operasyonel plan doğrultusunda görevlerimizi icra ederken, sivillerin ve sivil unsurların korunması adına gerekli tüm önlemler titizlikle alınmaktadır" ifadelerini kullandı.

Husiler: "Suudi Arabistan 101 saldırı düzenledi"

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree ise, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte başkent Sana ile Cevf, Taiz, Amran, Hacce, Sada, ed-Dali, el-Mahvit ve Lahic vilayetlerini hedef alan 101 saldırı düzenlediğini belirterek, "Hamis Muşayt ile Taif üslerinden havalanan F-15 ve Typhoon tipi savaş uçaklarıyla düzenlenen hava bombardımanları ve Necran'dan gerçekleştirilen füze saldırıları sonucunda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişi ölmüş ve yaralanmış, askeri gerilimin tırmanmasından bu yana ülkemize yönelik Suudi saldırılarının toplam sayısı 3 bin 480'e ulaşmıştır" açıklamasını yaptı.