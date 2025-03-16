Yeni Adıyaman Kredi Kooperatifi Mali Kongresi Yapıldı

Yeni Adıyaman Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifinin mali kongresi düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Kooperatifin toplantı salonunda gerçekleştirilen mali kongreye AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bülent Kablan, Yeni Adıyaman Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Salman, Kooperatif Müdürü Osman Salman, kooperatif üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Yeni Adıyaman Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Salman, kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek kongrede emeği geçen herkese teşekkür ettiğini dile getirdi.

Başkan Salman aynı zamanda kooperatif olarak bugüne kadar yaptıkları ve yapacakları çalışmalardan bahsetti. Kongre, çalışma raporları, denetim kurulu raporları ve yıllık bilançoların okunup karara bağlanmasıyla sona erdi. - ADIYAMAN