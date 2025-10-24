Yeni Atamalar ve Sayıştay Üyeleri Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yeni Atamalar ve Sayıştay Üyeleri Belirlendi

Yeni Atamalar ve Sayıştay Üyeleri Belirlendi
24.10.2025 00:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar ve Sayıştay Üyeliklerine 5 yeni isimin seçilmesi hakkında TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar ve Sayıştay Üyeliklerine 5 yeni isimin seçilmesi hakkında TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararı ile Sayıştay'da boş bulunan beş üyelik için Genel Kurulun 22.10.2025 tarihli 10'uncu birleşiminde yapılan seçim sonucu yayımlandı.

İŞTE YENİ SAYIŞTAY ÜYELERİ

Sayıştay Meslek Mensupları kontenjanında Eşref Edip Çiçekli ve Necati Küçükaydın ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Meslek Mensupları kontenjanında ise Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran Sayıştay Üyeliğine seçildi.

Kaynak: İHA

Siber Güvenlik Başkanlığı, Politika, Sayıştay, Finans, Yargı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeni Atamalar ve Sayıştay Üyeleri Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesine mesaj atan iş arkadaşını öldürdü Annesine mesaj atan iş arkadaşını öldürdü
Tam 28 gol oldu İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Tam 28 gol oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal Polis ile asker arasında çatışma çıktı Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon’da kabul edildi Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor
Türkiye’de de yok satıyor Dünyaca ünlü otomobil markası 13 bin aracını geri çağırdı Türkiye'de de yok satıyor! Dünyaca ünlü otomobil markası 13 bin aracını geri çağırdı
9 ilde organize suç örgütü üyelerine şafak operasyonu: 42 gözaltı 9 ilde organize suç örgütü üyelerine şafak operasyonu: 42 gözaltı

00:19
Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal atandı
Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal atandı
23:45
1 dilim baklavanın fiyatı, pes dedirtti
1 dilim baklavanın fiyatı, pes dedirtti
23:28
Trump: Yakında Venezuela’ya bir kara operasyonu olacak
Trump: Yakında Venezuela'ya bir kara operasyonu olacak
23:28
Yine 3’te 3 Temsilcilerimiz Avrupa’da tarih yazmaya devam ediyor
Yine 3'te 3! Temsilcilerimiz Avrupa'da tarih yazmaya devam ediyor
22:17
Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
22:10
Arda Turan 904’te yıkıldı
Arda Turan 90+4'te yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 01:26:30. #7.12#
SON DAKİKA: Yeni Atamalar ve Sayıştay Üyeleri Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.