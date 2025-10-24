Yeni Atamalar ve Sayıştay Üyeleri Belirlendi

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar ve Sayıştay Üyeliklerine 5 yeni isimin seçilmesi hakkında TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararı ile Sayıştay'da boş bulunan beş üyelik için Genel Kurulun 22.10.2025 tarihli 10'uncu birleşiminde yapılan seçim sonucu yayımlandı.

İŞTE YENİ SAYIŞTAY ÜYELERİ

Sayıştay Meslek Mensupları kontenjanında Eşref Edip Çiçekli ve Necati Küçükaydın ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Meslek Mensupları kontenjanında ise Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran Sayıştay Üyeliğine seçildi.