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Yeni başkanı omuzlarına alarak kutladılar - Son Dakika

Yeni başkanı omuzlarına alarak kutladılar

04.01.2022 10:31
Yeni başkanı omuzlarına alarak kutladılar

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası seçiminde odanın 19 yıllık başkanı Halil Günay ve Derman Özdemir başkanlık için yarıştı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası seçiminde odanın 19 yıllık başkanı Halil Günay ve Derman Özdemir başkanlık için yarıştı. Oy sayımı bittiğinde 19 yıllık oda başkanı karşısında zafer kazanarak başkanlığa seçilen Derman Özdemir omuzlarda başkanlığını kutladı.

Oldukça çekişmeli geçen Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası seçimini 19 yıllık başkanlık yapan Halil Günay'ın karşısında yarışan Derman Özdemir kazandı. 476 kayıtlı üyeden 399'unun oy kullandığı seçimde Derman Özdemir 235, eski başkan Halil Günay ise 155 oy aldı. Seçimde 9 oy ise geçersiz sayıldı.

Oy kullanım işleminin ardından her iki başkan adayı ve taraftarları sandıktan çıkan sonuçları dikkatlice takip ederken sonuçlar belli olduğunda bir tarafta büyük bir coşku diğer tarafta ise hüzün vardı. Eski başkan Halil Günay, yeni başkanı tebrik ederek, salondan ayrılırken, odanın yeni başkanı seçilen Derman Özdemir ise 'Derman başkan' sloganlarıyla omuzlara alınarak büyük bir sevinç yaşandı.

Alaşehir Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası'nın Derman Özdemir başkanlığındaki yeni yönetimi, Savaş Dural, Sinan Demir, Mehmet Karataş, Yavuz Cengiz, Ömer Külçür ve Gökhan Göksu'dan oluştu. Denetim Kurulu üyeleri ise Süleyman Tufan, Rıdvan Özcan ve Aydın Yılmaz'dan oluştu.

Seçimi kazanan Derman Özdemir, "Allah herkesten razı olsun, herkese çok teşekkür ederim, verilen oyları boşa çıkarmayacağım." dedi. - MANİSA

Yeni başkanı omuzlarına alarak kutladılar
Yeni başkanı omuzlarına alarak kutladılar
Yeni başkanı omuzlarına alarak kutladılar

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Halil Günay, Esnaf Odası, Alaşehir, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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