Yeni Deniz Altı Kablo Projesi: Ugarit 2 - Son Dakika
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Yeni Deniz Altı Kablo Projesi: Ugarit 2

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GKRY ile Suriye arasında 2028'de devreye girecek Ugarit 2 fiberoptik kablo bağlantısı kurulacak.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Suriye arasında yeni bir deniz altı fiberoptik kablo bağlantısı kurulacağı açıklandı. "Ugarit 2" adı verilen sistemin, iki taraf arasında 1995 yılında kurulan mevcut "Ugarit" kablosunun yerini alması ve 2028 yılının başlarında devreye girmesi planlanıyor.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Suriye telekomünikasyon idareleri ile projeyi üstlenen şirket tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Güney Kıbrıs ile Suriye arasındaki internet ve telekomünikasyon altyapısını güçlendirecek yeni deniz altı bağlantısının ayrıntıları paylaşıldı.

"Ugarit 2", 1995 yılında Larnaka bölgesindeki deniz altı haberleşme kablolarının karaya çıktığı önemli noktalardan Pendaşino ile Suriye'nin Tartus kenti arasında kurulan "Ugarit" sisteminin yerini alacak. Projenin UNIFI Communications, Rum Telekomünikasyon İdaresi (Cyta) ve Suriye Telekomünikasyon Kurumu (Syrian Telecommunications Establishment) iş birliğiyle hayata geçirileceği belirtildi.

Kapasitesi 370 Tbps'ye kadar çıkacak

Yeni deniz altı sisteminin 24 çift optik fiber barındıracağı, başlangıç kapasitesinin 31 Tbps olacağı açıklandı. Sistemin planlanan toplam kapasitesinin ise ilerleyen dönemde 370 Tbps'ye kadar yükseltilebileceği kaydedildi. "Ugarit 2"nin tamamlanmasıyla Suriye'nin uluslararası internet altyapısına bağlantısının önemli ölçüde güçlendirilmesi hedefleniyor.

"Suriye'yi yeniden dünya internet haritasına ekleyecek"

UNIFI Communications'ın kurucusu ve CEO'su Adrian Shaktu, projeyi Suriye'nin yaptırımlar sonrası dönemde gerçekleştirdiği ilk büyük uluslararası altyapı anlaşması olarak nitelendirdi. Shaktu, projenin önemine ilişkin, "20 milyonluk bir ülkeyi yeniden dünya internet bağlantıları haritasına ekleyecek" ifadelerini kullandı.

Ana yüklenici Amerikan şirketi olacak

Shaktu ayrıca yeni sistemin ana yüklenicisinin Amerikan şirketi olacağını ve söz konusu şirketin ABD Hazine Bakanlığı'nın izniyle projede yüzde 5 hisseye sahip olacağını belirtti. Projenin teknik ayağında ise Nokia'nın ilk aşamada fiberoptik iletim ekipmanlarını sağlayacağı, Prysmian'ın (NSW) kablonun deniz altı bölümünü üstleneceği bildirildi. "Ugarit 2" sisteminin planlanan takvimin işlemesi halinde 2028 yılının başında faaliyete geçmesi öngörülüyor.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Deniz Altı, Teknoloji, Suriye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeni Deniz Altı Kablo Projesi: Ugarit 2 - Son Dakika

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