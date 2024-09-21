Yeni Destek Modeli ile Üreticilere Daha Fazla Destek - Son Dakika
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Yeni Destek Modeli ile Üreticilere Daha Fazla Destek

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Tarım Bakanlığı, üretim planlamasına uyan çiftçilere yeni destek modeliyle daha fazla destek verecek.

21.09.2024 13:14
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Yeni Destek Modeli üretim planlamasına uyan çiftçiler daha fazla destek alacak

NİĞDE - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bitkisel üretimde yeni destekleme modeli ile Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı tüm üreticiler destek alacak.

İlk defa üretim döneminden önce açıklanan yeni destek modeli ile ilgili açıklama yapan Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, sisteme uyum sağlayan üreticilerin mazot ve gübre desteğinin yüzde yüzünün karşılanmış olacağını söyledi. Baş; "Yıllardır savunduğumuz yeni bir modele geçtik. Üreticiler, üretim miktarı ve pazarlama açısından yıllardır dile getirilen bir konu bakanlığımız tarafından çözüldü. Yeni destekleme modelimizi üç aşamada planlayabiliriz. Temel destek, planlama desteği ve üretimi geliştirme desteği olmak üzere üç farklı aşamadan oluşuyor. ÇKS'ye kayıt yaptıran herkes temel desteklerden yararlanacak. Desteklemelerin kaldırıldığına dair farklı söylentiler var ama temel destek adı altında ÇKS'ye kayıtlı olan herkes o temel desteği alacak" dedi.

"Üretim planlamasına uyan daha fazla destek alacak"

Yeni destek modelinde havza bazlı üretim planlamasına uyan üreticilerin, destek katsayılarından yararlanacağını söyleyen Asım Baş stratejik ürün üretenlerin ilave üçüncü desteği alacağını belirterek; "Yeni destek modelinin temelinde su var. Su kısıntısı olan yerlerde havza bazlı üretimde belirlenen stratejik ürünleri üreten, plana uyan üreticiler ilave üçüncü desteği almış olacak. Bu modelin en önemli ayrıntılarından bir tanesi de ilk defa üretim döneminden önce ve 3 yıllık planlandı. Katsayı modeli de ilk defa geldi. Tüm bu planlamalara uyum sağlayan üreticilerimizin mazot ve gübre desteğinin yüzde yüzü karşılanmış oluyor. Suyu daha az tüketen ürünler, ülkemizin ihtiyacı olan stratejik ürünler ağırlıklı olmak üzere su kısıntısı olan havzalarda, kıraç şartlarda yetiştirilebilecek ürünlere ihtiyacımız olacak İlimizde arpa, buğday, nohut, fasulye, patates, kuru soğan ve yem bitkileri havza bazlı üretim planlamasına dahil edilen ürünler" diye konuştu.

"Su kaynaklarını dikkatli kullanmak zorundayız"

Yeni destek modelinin temelinde su kaynaklarının doğru ve etkin kullanılması olduğuna değinen suyun hayatın devamı için en önemli ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Hem evdeki tüketimimizde hem bitkisel üretimimiz hem de sanayide nerede ve hangi alanda olursa olsun dikkatli su kaynaklarımızı doğru ve dikkatli kullanmak zorundayız" dedi.

Yeni Destek Modeli ile Üreticilere Daha Fazla Destek
Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeni Destek Modeli ile Üreticilere Daha Fazla Destek - Son Dakika

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