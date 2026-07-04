Yeni Dünya Vakfı Kastamonu Şubesi Açıldı

Türkiye genelinde binlerce öğrenciye burs, eğitim ve yurt imkanı sağlayan Yeni Dünya Vakfı'nın Kastamonu şubesi, düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye genelinde faaliyetlerini sürdüren Yeni Dünya Vakfı, 34'üncü şubesini Kastamonu'da düzenlenen törenle açtı. Kastamonu'da İnönü Mahallesi'nde faaliyetlerini sürdürecek olan vakfın açılışı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış kurdelesinin kesilmesini ardından davetliler tarafından vakıf binası ziyaret edildi.

Açılışta konuşan Yeni Dünya Vakfı Kastamonu Şube Başkanı Adem Hızel, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, hayırseverler ve gönüllülerle birlikte Kastamonu'ya değer katacak çalışmalar yürütmeyi amaçladıklarını belirterek, "İnanıyorum ki bu kadim şehrin ilim, irfan ve dayanışma iklimi vakfımızın Yeni Dünya Vakfı Kastamonu Şubemizi hayırlı hizmetlere vesile kılsın" dedi.

Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı ve önceki dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ise vakfın 30 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirterek 1996 yılında yeni bir dünya kurma idealiyle yola çıktıklarını söyledi. Vakfın kurulduğu günden bu yana eğitim, sosyal, kültürel ve sanatsal birçok faaliyet gerçekleştirdiğini dile getiren Göksu, gençlere yönelik kamplar düzenlediklerini ve onların geleceğe hazırlanmasına katkı sunduklarını belirtti. Dünyanın birçok ülkesinden gelen öğrencilere yurt, burs ve eğitim imkanı sağladıklarını ifade eden Göksu, bu öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye ile ülkeleri arasında gönüllü elçiler olmalarını hedeflediklerini söyledi. Yeni Dünya Vakfı'nın 28 Şubat sürecinde kurulduğunu hatırlatan Göksu, o dönemde yaşanabilir bir Türkiye ve yeni bir dünya kurma hedefiyle ortaya çıktıklarını kaydetti.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay da ilim, irfan ve irşat hizmetlerinin büyük bölümünün vakıflar aracılığıyla yürütüldüğünü belirterek, Yeni Dünya Vakfı'nın Kastamonu'nun ilim ve irfan geleneğine katkı sunacağına inandığını söyledi.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ise Yeni Dünya Vakfı'nın Kastamonu'da açılmasından dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi. - KASTAMONU