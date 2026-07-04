Yeni Dünya Vakfı Kastamonu Şubesi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni Dünya Vakfı Kastamonu Şubesi Açıldı

04.07.2026 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Dünya Vakfı'nın 34'üncü şubesi Kastamonu'da düzenlenen törenle hizmete girdi.

Türkiye genelinde binlerce öğrenciye burs, eğitim ve yurt imkanı sağlayan Yeni Dünya Vakfı'nın Kastamonu şubesi, düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye genelinde faaliyetlerini sürdüren Yeni Dünya Vakfı, 34'üncü şubesini Kastamonu'da düzenlenen törenle açtı. Kastamonu'da İnönü Mahallesi'nde faaliyetlerini sürdürecek olan vakfın açılışı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış kurdelesinin kesilmesini ardından davetliler tarafından vakıf binası ziyaret edildi.

Açılışta konuşan Yeni Dünya Vakfı Kastamonu Şube Başkanı Adem Hızel, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, hayırseverler ve gönüllülerle birlikte Kastamonu'ya değer katacak çalışmalar yürütmeyi amaçladıklarını belirterek, "İnanıyorum ki bu kadim şehrin ilim, irfan ve dayanışma iklimi vakfımızın Yeni Dünya Vakfı Kastamonu Şubemizi hayırlı hizmetlere vesile kılsın" dedi.

Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı ve önceki dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ise vakfın 30 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirterek 1996 yılında yeni bir dünya kurma idealiyle yola çıktıklarını söyledi. Vakfın kurulduğu günden bu yana eğitim, sosyal, kültürel ve sanatsal birçok faaliyet gerçekleştirdiğini dile getiren Göksu, gençlere yönelik kamplar düzenlediklerini ve onların geleceğe hazırlanmasına katkı sunduklarını belirtti. Dünyanın birçok ülkesinden gelen öğrencilere yurt, burs ve eğitim imkanı sağladıklarını ifade eden Göksu, bu öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye ile ülkeleri arasında gönüllü elçiler olmalarını hedeflediklerini söyledi. Yeni Dünya Vakfı'nın 28 Şubat sürecinde kurulduğunu hatırlatan Göksu, o dönemde yaşanabilir bir Türkiye ve yeni bir dünya kurma hedefiyle ortaya çıktıklarını kaydetti.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay da ilim, irfan ve irşat hizmetlerinin büyük bölümünün vakıflar aracılığıyla yürütüldüğünü belirterek, Yeni Dünya Vakfı'nın Kastamonu'nun ilim ve irfan geleneğine katkı sunacağına inandığını söyledi.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ise Yeni Dünya Vakfı'nın Kastamonu'da açılmasından dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Kastamonu, Türkiye, Eğitim, Yaşam, Yerel, Dünya, Burs, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeni Dünya Vakfı Kastamonu Şubesi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valilik ve AKOM peş peşe uyardı: İstanbul’da sağanak ve dolu etkili olacak Valilik ve AKOM peş peşe uyardı: İstanbul'da sağanak ve dolu etkili olacak
Trabzon’da Boğulma Faciası Trabzon'da Boğulma Faciası
Manisa’da kötü koku gelen evde, kardeşinin cesediyle 2 gün yaşamış Manisa'da kötü koku gelen evde, kardeşinin cesediyle 2 gün yaşamış
Kendisini ayağından vuran saldırgana taş atarak karşılık verdi Kendisini ayağından vuran saldırgana taş atarak karşılık verdi
Ankara-Niğde otoyolunda otobüs devrildi: 44 yaralı Ankara-Niğde otoyolunda otobüs devrildi: 44 yaralı
Bu pozisyonda gol atamadı Maç sonunda kendisi için yaptığı yorum bomba Bu pozisyonda gol atamadı! Maç sonunda kendisi için yaptığı yorum bomba

16:14
Vekil “Milletin içinde tayt giyiyor“ dedi, validen böyle yanıt geldi
Vekil "Milletin içinde tayt giyiyor" dedi, validen böyle yanıt geldi
16:04
Veli Ağbaba’nın yeğenine “Nüfuz Ticareti“ suçlaması: Ahmet Can Ağbaba için tutuklama talep edildi
Veli Ağbaba'nın yeğenine "Nüfuz Ticareti" suçlaması: Ahmet Can Ağbaba için tutuklama talep edildi
15:18
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti
14:56
İstanbul’da zorlu gün Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
İstanbul'da zorlu gün! Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
14:18
“CHP’yi salın“ diyen Deniz Göktaş’a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
"CHP'yi salın" diyen Deniz Göktaş'a Kılıçdaroğlu bakın ne yanıt vermiş
13:54
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 17:01:21. #7.12#
SON DAKİKA: Yeni Dünya Vakfı Kastamonu Şubesi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.