Yeni Nesil Çiftlerin Perde Tercihleri Değişti - Son Dakika
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Yeni Nesil Çiftlerin Perde Tercihleri Değişti

Yeni Nesil Çiftlerin Perde Tercihleri Değişti
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Eskişehir'de perdeci Muhsin Başaran, genç çiftlerin artık düz ve ekonomik perde modellerini tercih ettiğini belirtti.

Perdeler, yeni dünya evine girmeye hazırlanan çiftlerin alışveriş listeleri arasında önemli bir yer alırken, yeni nesil gençlerin perde modellerinde tercihleri değişti. Perdeci Muhsin Başaran, "Geçmiş dönemlerde dantelli ve desenli tüller gibi modeller sık ilgi odağıydı, fakat bugün daha düz ve sade renkler tercih ediliyor" dedi.

Eskişehir'de uzun yıllardır perdecilik yapan Muhsin Başaran, yeni evlenen çiftlerin perde tercihlerini ve sektördeki durumu anlattı. Yaz mevsiminin başlamasıyla düğün sezonunun açıldığını belirten Başaran, bu sene bekledikleri ilginin olmadığını belirtti. Yeni nesil çiftlerin ise perde modellerinde tercihlerini değiştirerek daha düz ve daha ekonomik olan türlere yöneldiklerini anlattı.

"Bambu perde modellerine ilgi gösteriyorlar"

Vatandaşların perde modasında değişen tercihleri ile ilgili konuşan Başaran, "Yeni nesil gençler artık genelde düz ve bu sene moda olan bambu perde modellerine ilgi gösteriyorlar. Tül ve fon perde modellerinde ise düz olanları tercih ediyorlar. Yeni dönem gençleri perde modelleri tercihlerini düz ve ekonomik olacak şekilde değiştirdi. Bu sene moda olan bambu modellerimizi ise hem kullanım kolaylığı açısından hemde uygun fiyatı olması dolayısıyla sık tercih ediyorlar. Artık eski dönemlerdeki annelerimizin veya babannelerimizin sık tercih ettiği ağır modelleri kullanmak istemiyorlar. Geçmiş dönemlerde dantelli ve desenli tüller gibi modeller sık ilgi odağıydı, fakat bugün daha düz ve sade renkler tercih ediliyor" dedi.

Düğün sezonunun açılmasıyla perde sektöründe beklenen ilginin gelmediğin iki sene önce işlerin daha yoğun geçtiğini belirten Muhsin Başaran, ileriki senelerde işlerin tekrardan yoğunlaşacağını umduklarını anlattı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeni Nesil Çiftlerin Perde Tercihleri Değişti - Son Dakika

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