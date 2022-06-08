Yeni Nesil Gençlik Merkezi'nde çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Yeni Nesil Gençlik Merkezi'nde çalışmalar sürüyor

08.06.2022 10:28
Yeni Nesil Gençlik Merkezi'nde çalışmalar sürüyor

Başiskele Belediyesi tarafından gençlere yönelik projelendirilen Yeni Nesil Gençlik Merkezi'nde inşaat çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor.

Başiskele Belediyesi tarafından gençlere yönelik projelendirilen Yeni Nesil Gençlik Merkezi'nde inşaat çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor.

Yaklaşık 1500 metrekarelik inşaat alanı üzerinde yükselen merkezde, birinci katın döşeme kalıpları hazırlanıyor. Teknolojik alt yapısı ve modern görünümüyle sadece Başiskeleli gençlerin değil, çevre ilçelerden gençlerin de taleplerine karşılık verecek olan Başiskele Yeni Nesil Gençlik Merkezi, cazibe merkezi olacak. Profesyonel ses ve görüntü stüdyoları kurulacak merkezde, gençlerin dijital içerik üretmeleri ve yayınlamaları sağlanacak. Profesyonel bir radyo stüdyosu standartlarında kurulacak ses stüdyolarında gençler enstrümanlarını çalıp, şarkılarını söyleyerek profesyonel ses kaydı yapabilecek.

Greenbox stüdyolarının da yer alacağı gençlik merkezinde, video ve fotoğrafçılık konularında gençler kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Ayrıca elektro laboratuvar odası, bilgisayar 3D multimedya odası, iletişim atölyesi, oyun odası, e-spor antrenman odası, kaçış oyun odası gibi odaların da yer alacağı merkez, Kocaeli'nin her yerinden herkesin gelip kullanabileceği bir tesis olacak. - KOCAELİ

Yeni Nesil Gençlik Merkezi'nde çalışmalar sürüyor
Yeni Nesil Gençlik Merkezi'nde çalışmalar sürüyor

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Kaynak: İHA

Başiskele, gençlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeni Nesil Gençlik Merkezi'nde çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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