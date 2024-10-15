Yeni Öğrencilere Sıcak Karşılama

Bilecik Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından kente yeni gelen öğrencilere sıcak karşılama
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen bir proje kapsamında Bilecik Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi tarafından kentine yeni gelen üniversite öğrencilere seminer düzenlendi. Seminerde öğrencilerle çok eğlenceli anlar geçiren görevliler yurtlarda ki etkinliklere katılımda bulunurken o anları da fotoğrafla taçlandırdılar. - BİLECİK
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