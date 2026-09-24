YENİ Parti 26-27 Eylül\'de 973 ilçede ön seçim yapacak, Menteşe\'de Gümüş aday oldu

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - YENİ Parti üyelerinin oy kullanabileceği ilçe başkanı ön seçimleri, 26-27 Eylül'de, Türkiye'nin 973 ilçesinde kurulacak sandıklarda yapılacak. Muğla'da da önceki dönem Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, YENİ Parti Menteşe İlçe Başkanlığına adaylığını açıkladı.

YENİ Parti'de 1'inci Olağan Kurultay öncesinde, kongre takvimi devam ediyor. Partide bu hafta, ilçe başkanlıkları için ön seçimler gerçekleştirilecek. 26 Ağustos'a kadar partiye üye olan tüm yurttaşların oy kullanabileceği seçimler, YENİ Parti'nin örgütlenmesini tamamladığı 973 ilçede kurulan sandıklarda yapılacak.

Kongre takvimine göre, 12-13 Eylül'de yapılan mahallelerde yapılan delege seçimlerinin ardından sıra, 26 Eylül Cumartesi ve 27 Eylül Pazar günü ilçe başkanlıkları için tüm üyelerin katılımıyla yapılacak ön seçimlere geldi. Muğla'da da Menteşe İlçe Başkanlığının ön seçimi 26 Eylül Cumartesi günü Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde yapılacak.

Mevcut başkan Arzu Doğruel, kongrede aday olmayacağını duyurdu, önceki dönem Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, adaylığını açıkladı.

Gümüş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde; değişimi, dayanışmayı, adaleti ve halktan yana siyaseti büyütmek için Yeni Parti Menteşe İlçe Başkanlığına aday olduğumu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Bizim için emek en yüce değerdir. Alın teriyle geçinen işçimizin, çiftçimizin, esnafımızın, emeklimizin ve tüm emekçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki emeğin değer gördüğü, adaletin ve dayanışmanın güçlendiği bir toplumda umut da büyür. Bu yola ayrıştırmak için değil, birleştirmek için çıkıyoruz. Kırgınlıkları büyüten değil, ortak paydaları çoğaltan; farklı düşünceleri dinleyen, herkese söz hakkı tanıyan, uzlaşıyı ve ortak aklı esas alan bir anlayışla hareket edeceğiz. Partimizin Menteşe'deki gücünü; gençlerimizin enerjisi, kadınlarımızın mücadelesi, emekçilerimizin alın teri ve örgütümüzün dayanışmasıyla daha da büyüteceğiz. Bizim siyasetimizde ötekileştirme yok, kucaklaşma var. Kavga değil, uzlaşı var. Ayrışma değil, dayanışma var. Makam değil, hizmet var. Söz değil, emek var. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ortaya koyduğu değişim iradesini Menteşe'de güçlü bir örgüt yapısı ve ortak akılla ileriye taşımaya kararlıyız."

Meclis Üyesi Batuhan Kıloğlu da geçtiğimiz günlerde adaylığını açıklamıştı.