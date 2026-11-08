YENİ Parti İzmir'de genel başkanlık ön seçimine 64 bin 282 seçmen katıldı - Son Dakika
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YENİ Parti İzmir'de genel başkanlık ön seçimine 64 bin 282 seçmen katıldı

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YENİ Parti İzmir\'de genel başkanlık ön seçimine 64 bin 282 seçmen katıldı
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YENİ Parti İzmir\'de genel başkanlık ön seçimine 64 bin 282 seçmen katıldı
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YENİ Parti'nin genel başkanlık ön seçimi İzmir'de 64 bin 282 seçmenin katılımıyla tamamlandı; İl Başkanı Çağatay Güç, oy kullanma oranını yüzde 86,87 olarak açıkladı. Güç, bu sonuçla parti içi demokrasinin önemli bir aşamasının geride bırakıldığını belirtti.

(İZMİR) - YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, partisinin genel başkanlık ön seçimine İzmir'de 64 bin 282 seçmenin katıldığını oy kullanma oranının yüzde 86,87 olduğunu bildirdi.

YENİ Parti'de genel başkanlık adaylığı için gerçekleştirilen ön seçim süreci tamamlandı. YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, partisinin genel başkanlık ön seçiminin ardından İzmir'deki seçim sonuçlarına ilişkin il binasında değerlendirmelerde bulundu.

Çağatay Güç, "İlçe başkanlığı seçimimizi, ön seçimlerini ve kongrelerini yaptık. İl başkanlığının ön seçimini ve kongresini yaptık. Şimdi de genel başkanımızın ön seçimini gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta da kurultayımızla beraber artık parti içi demokrasinin gereği olan süreci tamamlamış olacağız. Bugün genel başkanlık ön seçimini tamamlamış bulunuyoruz. Böylece parti içi demokrasinin önemli bir aşamasını daha geride bıraktık" ifadelerini kullandı.

"İZMİR'DE ÖN SEÇİME KATILIM YÜZDE 86,87 OLDU"

İzmir'de yüksek katılımlı bir seçim süreci gerçekleştirdiklerini belirten Güç, "İzmir'de gurur dolu bir tabloya imza attık. Bugün tüm ilçe başkanlarımız, il yöneticilerimiz, delegelerimiz ve örgütümüzle birlikte çok kıymetli bir çalışmayı hayata geçirdik. Hazirun listesinde yer alan 64 bin 282 seçmenimizin katılımıyla gerçekleşen bu süreçte oy kullanma oranı yüzde 86,87 oldu. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde, partimizi ve Türkiye'yi iktidara taşıyacak olan bu ön seçim sürecini başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Bu tablo hepimiz için gurur vericidir. İzmir'deki tüm örgütümüze, arkadaşlarımıza ve partililerimize yürekten teşekkür ediyor; sürecin ülkemize ve partimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: YENİ Parti İzmir'de genel başkanlık ön seçimine 64 bin 282 seçmen katıldı - Son Dakika
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