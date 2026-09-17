YENİ Parti İzmir İl Başkanı Güç: En yakın zamanda erken seçim olmalı

(İZMİR) - YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, muhalefet belediyelerine çok büyük bir baskı olduğunu belirterek, "Biz siyasi anlamda çok güçlü olduğumuzu hissediyoruz. Milletimizin bizden yana olduğunu biliyoruz. Çünkü ülke yönetilemez halde ve ilk problem yaşanılan yer de ekonomi. İnsanlar geçinemiyorlar, mutsuzlar. Gençler umutsuz. O yüzden en yakın zamanda erken seçimin gelmesi gerekiyor diyoruz. Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından Adliye önünde düzenlenen "Demokratik bir ülkede özgür bir yaşam istiyoruz" başlıklı basın açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güç, yerel siyasetten tutuklu belediye başkanları ve çalışanlarına, ekonomik sorunlardan partisinin isim değişikliği tartışmalarına kadar çeşitli başlıklarda açıklamalarda bulundu.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü'nün "İzmir'i kaybedebiliriz, birleşmemiz lazım" sözlerine yanıt veren Güç, "Yani biz siyasi olarak toplumsal anlamda milletin istediği doğrultuda siyaset yapmaya devam edeceğiz. Birlik beraberlik tabanda olması gerekiyor, milletin kalbinde olması gerekiyor. Bizler milletimizle beraber, halkımızla beraber, birlik beraberlik şekilde siyasi anlayışımıza devam edeceğiz" dedi.

"İKTİDAR BU DÜZENLE ÜLKE YÖNETEMEYECEĞİNİN FARKINDA OLMALI"

Tutuklu bulunan belediye başkanlarıyla ilgili konuşan Güç, "Hukukçu arkadaşlarımız, avukat arkadaşlarımızla beraber, milletvekillerimizle beraber, biz belediyelerde sıkıntı yaşayan arkadaşlarımızı, tutuklu yargılanan arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Bunlar aslında insan hakları yönünden çok ciddi problemler. Dört aydır içeride yatıyor arkadaşlarımız. Hiçbir iddianame dahi yok, hazırlanmamış. ya neyle suçlanıyor? Neden suçlanıyor? Ne yapmış, para transferini yapmış veya birini tehdit mi etmiş? Ne olduğu hiç belli olmayan bir yargılama süreci başlatılıyor. Bir taraftan belediyelerdeki muhalefet belediyelerdeki çalışan bürokratların, çalışan işçilerin bir kısmı içeride hapis, iddianame hazırlanmadan yargılanıyor. Bir taraftan da iktidara yakın eski belediye başkanı sakız çiğneye çiğneye ifadeye gidiyor. Bu ne ben çiğner çiğner tükürürüm demek. Bu aslında millete yapılan bir hakaret. Bu arkadaşlar millete hakaret yapıyorlar. İktidar bu düzenle ülke yönetemeyeceğinin farkına varması gerekiyor. Halk iradesiyle alakalı, hak savunucuyla alakalı istedikleri gibi gözaltı yapılıp kriminalize ediliyorlar, kenara koyabiliyorlar insanları. İnsanları soyutlaştırabiliyor, toplumdan soyutlaştırabiliyorlar. Belediyedeki bürokrasiyi iyice korkutarak belediyeyi engellemeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

SEFERİHİSAR'DAKİ DAVALARA İLŞKİN AÇIKLAMA

Seferihisar'da çok sayıda kişinin yargılandığını belirten Güç, "50'ye yakın insan yargılanıyor. Bunun 37'si, 38'i tutuklu olarak yargılama süreci devam edecek. ve bu insanlar nasıl geçiniyorlar? Maaşları nereden alacaklar? Çocukları okula nasıl gidecek? Bunlarla ilgili hiçbir şey yok. Açıklama yok. Dört aydır, beş aydır içeride yatan bürokrat arkadaşlar var, memur arkadaşlar var, işçi arkadaşlar var. Maaşları kesiliyor. Orada nasıl geçineceklerini geçtim, ailesi nasıl geçinecek? Onunla ilgili hiçbir şey yok. Bu suçlamalar, bu yargılamalar tutuksuz çok rahat yapılabilir. Sadece muhalefet belediyelere yapılmış büyük bir baskı var. Sadece muhalefet kesimine yapılmış büyük bir baskı var. Bizlere siyasi anlamda ciddi bir siyasi baskı var. Ama bunlar yıpratılacak veya bıktırılacak bir şey değildir. Biz siyasi anlamda çok güçlü olduğumuzu hissediyoruz. Milletimizin bizden yana olduğunu biliyoruz. Çünkü ülke yönetilemez halde ve ilk problem yaşanılan yerde ekonomi. Ekonomi çok büyük etki altında. İnsanlar geçinemiyorlar. İnsanlar inanılmaz mutsuzlar. Gençler umutsuz. O yüzden en yakın zamanda erken seçimin gelmesi gerekiyor diyoruz. Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.

YENİ PARTİ'NİN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMASI

YENİ Parti'nin isim değişikliğiyle ilgili de konuşan Güç, "Sürekli bir problem yaratıyorlar. Bu, en başta İstanbul olayından başlayan olayla beraber, bir yandan iki milyon üyesi olan, on binlerce temsilci olan bir partiye, bir tane bir ahlaksızlık var diye bütün partiye ahlaksızlıkla suçladılar. Oylarımız düşmedi. Belediye başkanları devşirdiler. Oylarımız düşmedi. Partiye Butlan adı altında bir kayyum atadılar. Biz YENİ Parti kurduk, oylarımız düşmedi. Halk, millet yine yeni partiden yana oldu. Bu olmayınca şimdi de partiyi kapatalım anlayışı var. Bununla alakalı genel merkezimiz çalışıyor, hukukçularımız çalışıyor. O yüzden hani bunu genel merkezinden açıklamanın daha doğru olacağını düşünüyoruz. Siyasi olarak şunu görüyoruz: İktidar Partisi artık ülke yönetemiyor. İktidar Partisi bizim birinci parti olduğumuzu ve iktidar olacağımızı biliyor. O yüzden elinden gelen seçime kadar elinden geleni yapacaktır. Ama bu sonucu değiştirmeyecektir" diye konuştu.