YENİ Parti'li Derici, gerekirse isim değişikliği olabileceğini söyledi - Son Dakika
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YENİ Parti'li Derici, gerekirse isim değişikliği olabileceğini söyledi

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YENİ Parti\'li Derici, gerekirse isim değişikliği olabileceğini söyledi
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YENİ Parti Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Yalova'da düzenlenen basın toplantısında isim değişikliği gerekirse halkın isteği çerçevesinde uygun bir isimle yola devam edilebileceğini söyledi. Derici, partinin ismiyle ilgili tartışmanın hiç gündeme gelmediğini belirtti.

Haber: Nedim GÜLER

(YALOVA) - YENİ Parti Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, "İsimle ilgili bir değişiklik yapmak umarım gerekmez ama gerekirse yine halkın isteği çerçevesinde uygun bir isimle yolumuza devam ederiz" dedi.

Yalova'ya gelen Süreyya Öneş Derici, Yeni Parti Yalova İl Binası'nda İl Başkanı Erdem Doğancı ve Merkez İlçe Başkanı Kemal Sürel ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

YENİ Parti'nin milletin isteğiyle kurulduğunu ifade eden Derici, şunları söyledi:

"Ülkenin çok önemli bir partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokratik ve bağımsız seçimlerle, kurultaylarla düzgün bir yönetime kavuşmasını arzu ederiz. Bu bizi ilgilendirir. Ama bizim yolumuz, yönümüz millete doğru. Bu çerçevede geride bıraktığımızla ilgilenmiyoruz. Önümüze bakıyoruz. ve mutlaka kazanmak üzere hedef hedefimizde yürüyoruz.

Biz her yönden kıskaç altında çok ciddi bir demokrasi mücadelesi yürütüyoruz. Partinin ismiyle ilgili ya da önümüzdeki süreçte başka konularla ilgili başka engeller bekliyoruz açıkçası. Partinin kurulumunda bütün yasal gereklilikler yerine getirildi ve parti kuruldu. Bu isimle ilgili bir tartışma hiç gündeme gelmedi. Önümüzdeki süreci izleyeceğiz yani Anayasa Mahkemesi nasıl bir karar verecek? İsim konusu olabilir ya da başka bir konu olabilir önümüze getirdikleri. Bizim mücadeleye devam etme kararlılığımız çok yüksek. İsimle ilgili bir değişiklik yapmak umarım gerekmez ama gerekirse yine halkın isteği çerçevesinde uygun bir isimle yolumuza devam ederiz. Önemli olan Cumhuriyet değerlerini, Atatürk ilke ve devrimlerini ve demokrasiyi tüm demokratları kapsayacak bir parti olarak isminin ne olduğunun önemi yok."

Kaynak: ANKA
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