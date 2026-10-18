YENİ Parti Muğla İl Başkanlığı yarışını Nail Kızıl 8 bin 738 oyla kazandı

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - YENİ Parti Muğla İl Başkanlığı için yapılan ön seçimi, 8 bin 738 oyla kurucu İl Başkanı Nail Kızıl kazandı.

YENİ Parti Muğla İl Başkanlığının 1. Olağan Genel Kurulu'nun ardından gerçekleştirilen ön seçimde, kurucu il başkanı Nail Kızıl ile 27. Dönem Muğla Milletvekili Süleyman Girgin yarıştı.

Muğla genelinde 26 bin 432 kayıtlı üyenin bulunduğu partide, üyeler il başkanını belirlemek üzere oy kullandı.

Ön seçimde Nail Kızıl 8 bin 738, Süleyman Girgin ise 7 bin 474 oy aldı.