YENİ Parti\'nin Aksaray\'da düzenlediği fener alayı Cumhuriyet\'in 103. yılını kutladı

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - YENİ Parti Aksaray İl Başkanlığı, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü için gençlerle fener alayı düzenledi. Yürüyüş Adese Kavşağı'ndan kent meydanına kadar sürdü.

YENİ Parti Aksaray İl Başkanlığı, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla gençlerle birlikte fener alayı düzenledi. Gençler, Adese Kavşağı'ndan kent meydanına kadar yürüdü. Program kapsamında halaylar çekildi, zeybekler oynandı.

YENİ Parti Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, "Aksaray'da gelenekselleşen fener alayımızı büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirdik. Atatürk sevdalıları, Cumhuriyet sevdalıları bugün meydanları doldurdu. Cumhuriyetine, demokrasiye sahip çıkmak için tam bağımsız Türkiye demek için bugün yüksek sesle haykırdılar. Biz diktaya hayır diyoruz, cuntaya hayır diyoruz. Yaşasın tam bağımsız Türkiye yaşasın Cumhuriyet, yaşasın adalet diyoruz!" açıklamasında bulundu.

YENİ Parti Aksaray Merkez İlçe Başkanı Eda Akpınar da "Cumhuriyetimizin 103. Yıldönümünü örgütümüzle ve Aksaraylılarla hep beraber kutluyoruz. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk!" dedi.