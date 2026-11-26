Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - YENİ Parti Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tahliyesini anımsatarak, "Fatma Betül Sayan Kaya şu anda ailesiyle birlikte evinde. Ancak Fatma Kaplan Hürriyet ve İlkay Özalper gibi isimler küçük çocuklarından ve ailelerinden ayrı aylardır tutuklu. Ülkemizde adaletin geldiği nokta artık kabul edilemez bir boyuta ulaştı" dedi.

Yalçınkaya, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, fon skandalının ortaya çıkmasının ardından eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya hakkında yaklaşık 50 gün boyunca herhangi bir soruşturma veya yaptırım uygulanmadığını, daha sonra tutuklandığını anımsattı. Kaya'nın tutuklanmasının ardından 18 gün geçmeden sağlık sorunları gerekçe gösterilerek ev hapsiyle serbest bırakıldığını hatırlatan Yalçınkaya, buna karşılık kanser hastası olduğu bilinen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın 21 aydır tutuklu bulunduğunu söyledi.

Yalçınkaya, "Fatma Betül Sayan Kaya şu anda ailesiyle birlikte evinde. Ancak Fatma Kaplan Hürriyet ve İlkay Özalper gibi isimler küçük çocuklarından ve ailelerinden ayrı aylardır tutuklu. Ülkemizde adaletin geldiği nokta artık kabul edilemez bir boyuta ulaştı" diye konuştu.

Yalçınkaya, fon skandalını gündeme taşıyan gazetecilerin bir aydan uzun süredir tutuklu olduğunu, gazeteci Murat Ağırel'in ise yapmadığı bir haber nedeniyle cezaevinde bulunduğunu anlatarak, "Herkes yargılanabilir, herkes hakkında soruşturma yürütülebilir. Ancak burada önemli olan hukukun herkese eşit uygulanmasıdır. Bir kişinin sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edilmesi, diğer kişilerin benzer veya daha ağır koşullarda tutuklu kalmasını açıklamaya yetmez" dedi.

Yalçınkaya, iktidarın kendisine yakın olanları koruduğunu, muhaliflere ise farklı hukuk uygulamalarını devreye soktuğunu dile getirdi.