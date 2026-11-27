Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - YENİ Parti Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Erfelek ve Boyabat yollarında artan trafik kazalarına dikkati çekerek, özellikle kavşak ve yol ayrımlarında aydınlatma ve uyarıcı trafik levhalarının artırılması çağrısında bulundu.

YENİ Parti Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Sinop-Erfelek kara yolunda son dönemde yaşanan trafik kazalarına ilişkin açıklama yaptı.

Sinop'un bölgeyle ulaşımını sağlayan bütün kara yollarında benzer sıkıntıların yaşandığını söyleyen Yalçınkaya, "Son zamanlarda iyice sayısı artan trafik kazaları hepimizin canını sıkmakta. Geçtiğimiz hafta Uzungürgen mevkisinde meydana gelen kazanın ardından Erfelek ilçe Başkanımız Soner Öztürk bir açıklama yaparak bu yolda yıllardır herhangi bir önlem alınmadığını, burada hem tarımsal faaliyetlerde bulunan insanların güvenliğinin sağlanmadığı hem de kara yolunu kullanan diğer yurttaşlarımızın herhangi bir şekilde tedbir alınmaksızın tehlikeli bu yolculuğu yapmak zorunda kaldığı ile alakalı bir paylaşımda bulundu. Üstünden 3 gün kadar geçmemişti ki bu sefer Sinop Mertoğlu Köy mevkisinde gerçekleşen bir trafik kazası oldu. Yine bir traktör bu sefer motosiklet kullanan 23 yaşındaki genç bir kızımızla birlikte bir kazaya karıştı. Genç kızımız şu an tedavi altında. Kendisinin Samsun 19 Mayıs Fakültesi'nde tedavisine devam ediyor ve biz de sürecinin takipçisiyiz" dedi.

"BU ÜLKENİN EN BÜYÜK KAYNAĞI İNSANLARI"

Kara yollarında güvenliğin sağlanması için yetkililere çağrı yapan Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Valilik, emniyet müdürümüzü, jandarma komutanımızı yanına alıp açılış açılış gezmek yerine Sinop'un sorunlarıyla bu birimleri uğraştırması gerekirken, onlara bir sorumluluk düşüyorken kendilerinin işlerini yapmalarına bu şekilde engel olmaya devam ederse biz çözüm bulamamaya devam ederiz. Ben Vali Bey'e buradan sesleniyorum. Çağırsın bütün paydaşları. İlgili kurumları, siyasi parti temsilcilerini, belediye başkanlarını hep beraber oturalım bir masanın etrafında bu yollarla alakalı eğer imkanlar kasıtlıysa imkanları birleştirelim. Eğer insan kaynağı ile alakalı bir sıkıntı varsa emek gücünü birleştirerek bir çözüm bulalım. İnsan hayatından önemli hiçbir şey yok. Bu ülkenin en büyük kaynağı insanları. Biz insanlarımızın hayatını bu kadar ucuzlaştıracak bir ülke olmamalıyız. Biz bu işte üzerimize düşen ne varsa fikir anlamında, emek anlamında, güç anlamında, gerekirse maddi ve manevi olarak üzerimizde düşeni yapmaya hazırız."