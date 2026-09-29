YENİ Partili Asu Kaya, öğretmen Mehmet Bilgili için Tekin'e istifa çağrısı yaptı - Son Dakika
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YENİ Partili Asu Kaya, öğretmen Mehmet Bilgili için Tekin'e istifa çağrısı yaptı

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YENİ Partili Asu Kaya, öğretmen Mehmet Bilgili için Tekin\'e istifa çağrısı yaptı
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YENİ Parti Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, öğretmen Mehmet Bilgili'nin Osmaniye'de silahlı saldırı sonucu öldürülmesi üzerine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i istifaya çağırdı. Kaya, okullarda güvenlik için 65 bin uzman çavuşun pedagojik eğitimle görevlendirilmesini istedi.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - YENİ Parti Kadın Kolları Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Farabi Anadolu Lisesi'nde öğretmen Mehmet Bilgili'nin silahlı saldırı sonucu öldürülmesi nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, "Siz öğretmenlerin kılık kıyafetiyle, önlüğüyle uğraşırken hangi tarikatla acaba protokol yapsak mücadelesi verirken, ideolojik kısır tartışmalarla zaman kaybederken, laik çağdaş eğitimle uğraşırken çocuklar, öğretmenler katlediliyor" dedi.

Kaya, Eğitim-İş Osmaniye Şubesi üyeleri tarafından, Farabi Anadolu Lisesi öğretmeni Mehmet Bilgili'nin silahlı saldırı sonucu öldürülmesini Osmaniye Valiliği önündeki basın açıklamasına destek verdi.

Kaya, burada yaptığı açıklamada, kadın cinayetlerine ve okullardaki saldırılara işaret ederek, "iktidarın Türkiye'yi bir şiddet sarmalına hapsettiğini" söyledi.

"Memleketim Osmaniye'de dün Mehmet Bilgili öğretmenimiz okulun bahçesinde, bir kamusal alanda, öğrencilerin ve öğretmenlerin en güvenli olması gereken yerde katledildi" diyen Kaya, Bilgili'ye Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.

Kaya, şunları kaydetti:

"Türkiye bir şiddet sarmalında. Öğretmenlerin, sağlık emekçilerinin, öğrencilerin, hekimlerin, kadınların, çocukların, sokakta rastgele yürüyen insanın rastgele katledildiği bir ülke haline gelmiştir maalesef. Yine bir çocuk, bir öğrenci, aynı okulun diğer öğrencilerine saldırı düzenledi ve bu pişkin bakan çıktı dedi ki 'Saldırı okul bahçesinde olmadı'. Mehmet Bilgili öğretmenimiz katledildi okul bahçesinde. Yine çıkıyor yetkililer diyor ki 'Bir şizofren tarafından katledildi'. Hanımefendiler, beyefendiler sesleniyorum size, en güvende olması gereken yerde, okul vaktinde, öğrenciler içeride ders yaparken, okuldayken bir öğretmen katledildi. Siz öğretmenlerin kılık kıyafetiyle, önlüğüyle uğraşırken 'hangi tarikatla acaba protokol yapsak' mücadelesi verirken, ideolojik kısır tartışmalarla zaman kaybederken, laik çağdaş eğitimle uğraşırken çocuklar, öğretmenler katlediliyor."

Okulların profesyonel şekilde korunması gerektiğini belirten Kaya, "Bu ülkeye, bu devlete hizmet etmiş 65 bin uzman çavuş var. Siz bu insanlara devlet memuriyeti güvencesi sözü verdiniz. Derhal o 65 bin uzman çavuş kadrosunu pedagojik eğitimlerden geçirerek okullarda güvenliği test etmek üzere görevlendiriniz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i istifaya çağıran Kaya, "Sizin o koltukta oturduğunuz her gün bu ülkenin çocuklarının, öğretmenlerinin canına kasıttır. Bir sözümüz de İçişleri Bakanı'nadır. Bu kadar bireysel kontrolsüz silahlanma olurken siz ne yapıyorsunuz? Öyle kameraların karşısında göstermelik protokollerle olmaz. Nitekim sizin döneminizde de şiddet kol geziyor ülkede. O koltukta oturmayınız, kalkınız istifa ediniz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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