YENİ Partili Halıcı Atabey pazarında çiftçinin sorunlarını dinledi, pazarcı isyan etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YENİ Partili Halıcı Atabey pazarında çiftçinin sorunlarını dinledi, pazarcı isyan etti

YENİ Partili Halıcı Atabey pazarında çiftçinin sorunlarını dinledi, pazarcı isyan etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti Isparta Örgütü'nün ilçe ziyaretleri kapsamında Atabey pazarında esnaf ve vatandaşlarla buluşan Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı'ya bir pazarcı, üretim maliyetlerindeki artışa rağmen domatesi 20 liraya satamadıklarını söyledi.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA)- YENİ Parti Isparta Örgütü, ilçe ziyaretleri kapsamında Atabey pazarında vatandaşlar ve esnafı dinledi. Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı'ya dert yanan bir pazarcı, artan üretim maliyetlerine rağmen domatesi 20 liraya satmakta zorlandıklarını söyledi. Halıcı ise pazarda hem alıcının hem de satıcının memnun olmadığını belirterek tarım sektörüne dikkat çekti.

YENİ Parti Isparta Örgütü, ilçe ziyaretleri kapsamında Atabey ilçesinde pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bir pazarcı, YENİ Parti Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı'ya artan maliyetler ve ürünlerini satmakta yaşadıkları sorunları anlattı.

"DOMATES 20 LİRA, MAZOT 90 LİRA"

Pazarcı, yıllar önce de domatesi aynı fiyatlardan sattıklarını, üretim maliyetlerinin önemli ölçüde arttığını ifade ederek, "2021 yılında domatesi 20 liraya verdik. Evet. 2009'da da 20 liraya verdik. 2026 yılında mazot 90 lira, biz daha hala domatesi 20 liraya satamıyoruz. Herkes 'çiftçiyi koruyoruz' diyorlar. Bizim neremizi koruyorlar? Ben domatesi fidesini 60 liraya aldım, şu anda satamıyorum" dedi.

Artan mazot, ulaşım ve üretim maliyetlerinin kendilerini zor durumda bıraktığını ifade eden pazarcı, tarım sektöründeki mevcut şartların üreticiyi her geçen gün daha fazla zorladığını dile getirdi.

HALICI: "ALAN DA MEMNUN DEĞİL,SATAN DA"

Halıcı ise Türkiye'nin öncelikli konularından birinin tarım sektörüne sahip çıkmak olduğunu söyleyerek, pazarda hem vatandaşların hem de esnafın ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Lafa geldiğinde işte yok sanayiyi kalkındıracağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız deniliyor. Biz önce Isparta'da ve Türkiye'de çiftçiyi kalkındırmalıyız ki çiftçinin yüzü gülmeli. Bakın pazar geziyoruz burada arkadaşlarımızla beraber, ilçe başkanımız var, il başkanımız var, yöneticilerimiz var. Pazarda alan da memnun değil, satan da memnun değil."

Halıcı, üretim maliyetlerinin yükseldiğine dikkat çekerek, çiftçilerin mazot, gübre ve ilaç fiyatları nedeniyle üretim yapmakta zorlandığını belirterek, "Dolayısıyla Türkiye'nin en önemli önceliklerinden birisi tarımına sahip çıkmaktır. Tarım sektörü elimizden gidiyor. Maliyetler çok yüksek. Doksan küsur liraya mazotun satıldığı bir ülkede işte burada tabii ilacın maliyeti belli, diğer maliyetler belli, gübrenin maliyeti belli. Bu ülkede siz üretim yapamazsınız arkadaş. O yüzden duyun sesini, birinci ağızdan burada çiftçi, üretici, pazarcı size derdini anlatıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Yeni Parti, Isparta, Ekonomi, Atabey, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel YENİ Partili Halıcı Atabey pazarında çiftçinin sorunlarını dinledi, pazarcı isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Serhat Kılıç’a duygusal veda: 30 yıllık arkadaşından yürek burkan sözler Serhat Kılıç'a duygusal veda: 30 yıllık arkadaşından yürek burkan sözler
Türkiye’nin yeni kalkanı sahaya indi Türkiye'nin yeni kalkanı sahaya indi
71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı 71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı

13:23
Diyarbakır’da köy korucusunun şüpheli ölümü Valilikten açıklama var
Diyarbakır'da köy korucusunun şüpheli ölümü! Valilikten açıklama var
13:05
THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu
THY, dünyaca ünlü futbol kulübünün ana sponsoru oldu
13:04
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
12:56
Şampiyonlar Ligi 10 bin kez oynatıldı İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın tur şansı
Şampiyonlar Ligi 10 bin kez oynatıldı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tur şansı
12:43
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi
12:42
“Görkemli“ düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
"Görkemli" düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 13:44:12. #7.12#
SON DAKİKA: YENİ Partili Halıcı Atabey pazarında çiftçinin sorunlarını dinledi, pazarcı isyan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement