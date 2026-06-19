Yeni Poliklinik ve Laboratuvar Binası İncelemesi - Son Dakika
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Yeni Poliklinik ve Laboratuvar Binası İncelemesi

Yeni Poliklinik ve Laboratuvar Binası İncelemesi
19.06.2026 10:06
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Rektör Bülent Kent, Üniversite Hastanesi'ndeki yeni binayı inceledi ve Ekspres Kafe açıldı.

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Üniversite Hastanesi yerleşkesinde yapımı devam eden Yeni Poliklinik ve Laboratuvar Binasında incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Program kapsamında ayrıca Sağlık Kampüsünde hizmete başlayan Ekspres Kafenin açılışı gerçekleştirildi.

Toplam 3 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde planlanan Yeni Poliklinik ve Laboratuvar Binası, modern sağlık hizmetlerinin gereklilikleri doğrultusunda tasarlanıyor. Proje kapsamında binanın alt katında 45 odadan oluşan poliklinik alanı, üst katında ise biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarları hizmet verecek.

Çalışmaların son aşamaya geldiği binanın yakın zamanda hizmete açılması planlanıyor. Yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla birlikte Üniversite Hastanesinin sağlık hizmeti sunum kapasitesinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor. Yeni yatırımla daha fazla hastaya etkin, hızlı ve nitelikli sağlık hizmeti sunulmasının yanı sıra laboratuvar süreçlerinin hızlandırılması, sonuçların daha kısa sürede alınması ve hasta yoğunluğunun azaltılarak hizmet süreçlerinin daha verimli yürütülmesi amaçlanıyor. Ayrıca sağlık çalışanları için daha modern ve işlevsel çalışma ortamları oluşturulurken, hastaların da daha konforlu şartlarda sağlık hizmeti alması sağlanacak.

İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, Üniversite Hastanesinin yalnızca Aydın'a değil, Ege Bölgesi'nin tamamına hizmet sunan önemli bir sağlık merkezi olduğunu belirterek "Üniversite Hastanemiz, sunduğu nitelikli sağlık hizmetleriyle bölgemizin önemli sağlık kuruluşlarından biridir. Yapımı devam eden Yeni Poliklinik ve Laboratuvar Binamız, sağlık altyapımızı daha da güçlendirecek, hastalarımıza daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmamıza önemli katkılar sağlayacaktır. Araştırma Üniversitesi vizyonumuz doğrultusunda sağlık alanındaki yatırımlarımızı ve projelerimizi kararlılıkla sürdürürken, topluma hizmet misyonumuzu da en üst seviyede yerine getirmeye devam ediyoruz. Yeni binamızın hastalarımıza, sağlık çalışanlarımıza ve Üniversitemize hayırlı olmasını diliyor, projede emeği bulunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum." dedi.

Sağlık kampüsünde hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının sosyal ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar kapsamında hayata geçirilen Ekspres Kafe de düzenlenen törenle hizmete açıldı. İktisadi İşletme tarafından işletilecek olan ve yaklaşık 150 kişi kapasitesine sahip Ekspres Kafe, modern tasarımı ve farklı konseptiyle dikkat çekiyor.

Misafirlere cam bardakta çay ve kurabiye ikramının yanı sıra soğuk sandviç çeşitleri, el yapımı limonata, zengin tatlı ve kahve seçenekleri sunan kafe, özellikle uzun süre hastanede vakit geçirmek durumunda kalan vatandaşlar ile yoğun çalışma temposu içerisindeki sağlık çalışanları için konforlu bir dinlenme ve sosyalleşme alanı oluşturacak.

Açılışta konuşan Rektör Kent, modern sağlık hizmetlerinin yalnızca tedavi süreçlerinden ibaret olmadığını vurgulayarak "Hastanelerde başarının ölçütü; güçlü tıbbi altyapının yanı sıra hasta konforunu, çalışan memnuniyetini ve kurumsal yaşam kalitesini ne ölçüde gözettiğimizle de doğrudan ilişkilidir. Ekspres Kafe, hastanemizde hasta ve hasta yakınları ile çalışanlarımıza daha nitelikli, insani ve konforlu bir ortam sunma hedefimizin önemli bir parçasıdır. Bu tür sosyal projeler, insan odaklı yaklaşımımızı güçlendirmeye devam edecektir. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeni Poliklinik ve Laboratuvar Binası İncelemesi - Son Dakika

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