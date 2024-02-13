Yeni Türkiye Partisi İstanbul ve Ankara Büyükşehir Başkan adaylarını açıkladı

Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Başkan adaylarını açıkladı.
YTP Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, düzenlenen programla İstanbul ve Ankara Büyükşehir Başkan adaylarını açıkladı. Yılmaz, İstanbul'da Hukuk Uzmanı ve Hukuki Danışmanlık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Burhanettin Aktürk'ü aday gösterdi.
Ankara adayı yüksek makine mühendisi
Partisini Ankara adayını da açıklayan Yılmaz, "Ankara için yine bir mekanik ve makine şirketinin yönetimini yapan; Ankara'da uzun zamandır ticareti bilen tamamen yeni ve vizyon sahibi Yüksek Makine Mühendisi Serkan Ünver ile yola çıkacağız" dedi.
"Her iki aday da çok başarılı"
Her iki adayın da hayatlarında çok başarılı olduklarını söyleyen Yılmaz, "Adaylarımız helal bir şekilde istihdama katkı veren güzide insanlardır. Siyaset için artık önemli olan tek şey var. O da siyasetle değil kendi el emeği ile beslenmeyi becermiş insanları iş başına getirmektir. İlerleyen günler diğer adaylarımızı da duyurmaya devam edeceğiz. Yenilik için yenilenmek için tek adres Yeni Türkiye Partisidir" diye konuştu. - İSTANBUL
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