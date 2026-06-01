Başkan Karakaş'tan güvenlik bariyerinin kırılmasına tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Karakaş'tan güvenlik bariyerinin kırılmasına tepki

Başkan Karakaş\'tan güvenlik bariyerinin kırılmasına tepki
01.06.2026 13:16  Güncelleme: 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Yenice ilçesinde belediye hizmet binası girişindeki güvenlik bariyeri kimliği belirsiz kişilerce kırıldı. Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, kamu malına zarar verilmesini kınayarak adli sürecin başlatıldığını duyurdu.

Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, belediye hizmet binası girişinde bulunan güvenlik bariyerinin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırılarak kullanılamaz hale getirilmesine tepki gösterdi.

Karabük'ün Yenice Belediyesi girişindeki otomatik bariyer kimliği belirsizi kişi veya kişilerce kırıldı. Belediye ekipleri yaptıkları güvenlik kameraları incelemelerinde otomobille belediye önüne gelen kişilerin bariyeri kırdığını tespit etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, geçen hafta sonu meydana gelen olayda kamu malına zarar verildiğini belirterek, söz konusu davranışın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Belediye hizmet binası girişinde bulunan güvenlik bariyerinin kırılıp yerinden sökülerek kullanılamaz hale getirildiğini aktaran Karakaş, kamu malına zarar vermenin toplumun ortak değerlerine ve kamu düzenine yönelik bir saldırı niteliği taşıdığını vurguladı.

Karakaş açıklamasında, bu tür davranışların hiçbir makul gerekçeyle açıklanamayacağını ifade ederek, kamu malına zarar vermeyi bir güç gösterisi ya da eğlence unsuru olarak gören anlayışın kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Olayla ilgili gerekli inceleme ve tespit çalışmalarının başlatıldığını açıklayan Karakaş, sorumlular hakkında 'kamu malına zarar verme' suçundan adli ve hukuki sürecin işletildiğini bildirdi.

Belediye olarak kamu mallarını korumaya devam edeceklerini aktaran Karakaş, ortak değerlere sahip çıkmanın ve kamu düzenini korumanın öncelikleri olduğunu dile getirdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Belediye, Karabük, Yenice, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Karakaş'tan güvenlik bariyerinin kırılmasına tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Galatasaray’da bir ayrılık daha Sessiz sedasız veda etti Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Bayram dönüşü Adalar’da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor Alkol satışına yeni düzenleme geliyor

12:59
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
12:50
Galatasaray’da şok bir ayrılık daha Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
12:07
CHP’de olağanüstü kurultay için süreç başladı Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
CHP'de olağanüstü kurultay için süreç başladı! Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
12:06
Netanyahu’nun saldırı talimatı sonrası Beyrut’ta yeniden zorunlu göç başladı
Netanyahu'nun saldırı talimatı sonrası Beyrut'ta yeniden zorunlu göç başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 13:23:04. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Karakaş'tan güvenlik bariyerinin kırılmasına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.