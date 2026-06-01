Başkan Karakaş\'tan güvenlik bariyerinin kırılmasına tepki

Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, belediye hizmet binası girişinde bulunan güvenlik bariyerinin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırılarak kullanılamaz hale getirilmesine tepki gösterdi.

Karabük'ün Yenice Belediyesi girişindeki otomatik bariyer kimliği belirsizi kişi veya kişilerce kırıldı. Belediye ekipleri yaptıkları güvenlik kameraları incelemelerinde otomobille belediye önüne gelen kişilerin bariyeri kırdığını tespit etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, geçen hafta sonu meydana gelen olayda kamu malına zarar verildiğini belirterek, söz konusu davranışın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Belediye hizmet binası girişinde bulunan güvenlik bariyerinin kırılıp yerinden sökülerek kullanılamaz hale getirildiğini aktaran Karakaş, kamu malına zarar vermenin toplumun ortak değerlerine ve kamu düzenine yönelik bir saldırı niteliği taşıdığını vurguladı.

Karakaş açıklamasında, bu tür davranışların hiçbir makul gerekçeyle açıklanamayacağını ifade ederek, kamu malına zarar vermeyi bir güç gösterisi ya da eğlence unsuru olarak gören anlayışın kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Olayla ilgili gerekli inceleme ve tespit çalışmalarının başlatıldığını açıklayan Karakaş, sorumlular hakkında 'kamu malına zarar verme' suçundan adli ve hukuki sürecin işletildiğini bildirdi.

Belediye olarak kamu mallarını korumaya devam edeceklerini aktaran Karakaş, ortak değerlere sahip çıkmanın ve kamu düzenini korumanın öncelikleri olduğunu dile getirdi. - KARABÜK