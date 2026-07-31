Yeniden Refah Elazığ İl Başkanı Karakuş'tan, Elazığ Belediyesine "Batı Prestij Projesiyle" ilgili "şeffaflık" çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeniden Refah Elazığ İl Başkanı Karakuş'tan, Elazığ Belediyesine "Batı Prestij Projesiyle" ilgili "şeffaflık" çağrısı

Yeniden Refah Elazığ İl Başkanı Karakuş\'tan, Elazığ Belediyesine "Batı Prestij Projesiyle" ilgili "şeffaflık" çağrısı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, Elazığ Belediyesinin Batı Prestij Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "3 milyar lira kazandınız mı? Eğer kazandıysanız, bu kaynağı Elazığ'da hangi kentsel dönüşüm çalışmalarında kullandınız" dedi.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, Elazığ Belediyesinin Batı Prestij Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "3 milyar lira kazandınız mı? Eğer kazandıysanız, bu kaynağı Elazığ'da hangi kentsel dönüşüm çalışmalarında kullandınız" dedi.

Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, Batı Prestij Projesi'nin yürütüldüğü alanda basın açıklaması yaptı. Projenin gerçekleştirildiği arazinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm amacıyla Elazığ Belediyesine bedelsiz hibe edildiğini hatırlatan Karakuş, şöyle konuştu:

"Kamuoyunun hafızasını tazelemek adına arkamızda gördüğünüz arazi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gelirinin kentsel dönüşümde kullanılması amacıyla 2019-2020 yılında Elazığ Belediyesine bedelsiz olarak hibe edilmişti. Bugün bu arazide Batı Prestij adı altında yapılan villalardan Elazığ Belediyesinin ne kadar gelir elde ettiği, eğer elde ettiği bir gelir varsa bu geliri Elazığ'da hangi kentsel dönüşüm alanında kullandığı yönünde kamuoyunda cevap bekleyen sorular bulunmaktadır.

Gördüğünüz arazi yaklaşık 600 dönüm civarındadır. Parselleyip sattığınız zaman bugünkü piyasa değeri yaklaşık 3 milyar lira olan bir araziden bahsediyoruz. Bu arazinin karşılığında Elazığ Belediyesinin böyle bir prestij projesine girmesi durumunda bugün en az 3 milyar lirayı kasasına koyması gerekirdi. Biz bugün Elazığ Belediyesine ve EBUAŞ yetkililerine, Elazığ'da kentsel dönüşüm bekleyen mahallelerimiz adına soruyoruz: 3 milyar lira kazandınız mı? Kazandıysanız bu parayı Elazığ'da hangi kentsel dönüşüm çalışmalarında kullandınız? Bizler buranın 3 milyar lira bir yana, 1 milyar lira bile kazandığını düşünmüyoruz. Bu projenin bitiminde, proje tesliminde buranın açık ve net bir şekilde zarar edeceği kanaatini taşıdığımızı kamuoyu adına dile getiriyoruz."

Kaynak: ANKA

Elazığ, Refah, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeniden Refah Elazığ İl Başkanı Karakuş'tan, Elazığ Belediyesine 'Batı Prestij Projesiyle' ilgili 'şeffaflık' çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sultangazi’de motosikletli çocuğa silahlı saldırı Sultangazi'de motosikletli çocuğa silahlı saldırı
Akrabalar arasında tartışma kavgaya dönüştü: 6 yaralı Akrabalar arasında tartışma kavgaya dönüştü: 6 yaralı
Önder Sav CHP’den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti Önder Sav CHP'den istifa etti, Savcı Sayan adak kesti
İsrail ordusunda isyan: Onlarca asker silahlarını bırakıp üssü terk etti İsrail ordusunda isyan: Onlarca asker silahlarını bırakıp üssü terk etti
Aydın ve Balıkesir’de orman yangını Havadan ve karadan müdahale devam ediyor Aydın ve Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
FIFA’dan Hatayspor’a “6 puan“ silme cezası FIFA'dan Hatayspor'a "6 puan" silme cezası

18:25
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi
18:21
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı
18:09
Arnavutköy’de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti
17:33
Binali Yıldırım’ın kapısını açan görevlinin kapısını da başkası açtı
Binali Yıldırım'ın kapısını açan görevlinin kapısını da başkası açtı
17:16
İsrailli diplomattan Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye sözleri
İsrailli diplomattan Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye sözleri
17:09
Stadyum hıncahınç dolu TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park’ta yapılıyor
Stadyum hıncahınç dolu! TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park'ta yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 18:45:03. #7.12#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Elazığ İl Başkanı Karakuş'tan, Elazığ Belediyesine "Batı Prestij Projesiyle" ilgili "şeffaflık" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.