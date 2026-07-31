Yeniden Refah Elazığ İl Başkanı Karakuş\'tan, Elazığ Belediyesine "Batı Prestij Projesiyle" ilgili "şeffaflık" çağrısı

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, Elazığ Belediyesinin Batı Prestij Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "3 milyar lira kazandınız mı? Eğer kazandıysanız, bu kaynağı Elazığ'da hangi kentsel dönüşüm çalışmalarında kullandınız" dedi.

Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, Batı Prestij Projesi'nin yürütüldüğü alanda basın açıklaması yaptı. Projenin gerçekleştirildiği arazinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm amacıyla Elazığ Belediyesine bedelsiz hibe edildiğini hatırlatan Karakuş, şöyle konuştu:

"Kamuoyunun hafızasını tazelemek adına arkamızda gördüğünüz arazi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gelirinin kentsel dönüşümde kullanılması amacıyla 2019-2020 yılında Elazığ Belediyesine bedelsiz olarak hibe edilmişti. Bugün bu arazide Batı Prestij adı altında yapılan villalardan Elazığ Belediyesinin ne kadar gelir elde ettiği, eğer elde ettiği bir gelir varsa bu geliri Elazığ'da hangi kentsel dönüşüm alanında kullandığı yönünde kamuoyunda cevap bekleyen sorular bulunmaktadır.

Gördüğünüz arazi yaklaşık 600 dönüm civarındadır. Parselleyip sattığınız zaman bugünkü piyasa değeri yaklaşık 3 milyar lira olan bir araziden bahsediyoruz. Bu arazinin karşılığında Elazığ Belediyesinin böyle bir prestij projesine girmesi durumunda bugün en az 3 milyar lirayı kasasına koyması gerekirdi. Biz bugün Elazığ Belediyesine ve EBUAŞ yetkililerine, Elazığ'da kentsel dönüşüm bekleyen mahallelerimiz adına soruyoruz: 3 milyar lira kazandınız mı? Kazandıysanız bu parayı Elazığ'da hangi kentsel dönüşüm çalışmalarında kullandınız? Bizler buranın 3 milyar lira bir yana, 1 milyar lira bile kazandığını düşünmüyoruz. Bu projenin bitiminde, proje tesliminde buranın açık ve net bir şekilde zarar edeceği kanaatini taşıdığımızı kamuoyu adına dile getiriyoruz."