Yeniden Refah Partisi: Yeni Yılda Asgari Ücret 35 Bin Lira Olmalı - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi: Yeni Yılda Asgari Ücret 35 Bin Lira Olmalı

Yeniden Refah Partisi: Yeni Yılda Asgari Ücret 35 Bin Lira Olmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, ekonomik sorunlara dikkat çekerek yeni yılda asgari ücretin 35 bin lira olması gerektiğini ifade etti. Kılıç, mevcut başkanlık sisteminin sorun ürettiğini ve Türkiye'nin ana gündeminin açlık ve yoksulluk olması gerektiğini vurguladı.

06.11.2024 17:25  Güncelleme: 17:28
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Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Yeni yılda asgari ücret 35 bin lira olmalıdır" dedi.

YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin İstanbul'da düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı'na katıldı. İl başkanlığında gerçekleşen toplantının ardından Suat Kılıç, basın toplantısı düzenledi.

"Dünyada bir başka örneği olmayan tipsiz bir sistemdir"

İstanbul'u köşe bucak dolaşmayı kararlaştırdıklarını söyleyen Kılıç, "Yarın İstanbul'un 39 ilçesinde Anadolu Buluşmaları kapsamında halkımızla buluşacağız. Olası bir erken genel seçime yönelik biz İstanbul'daki çalışmalarımızı başlatmıştık. Ama bu sefer organize bir startı genel başkanımız liderliğinde başlatmış olacağız. Türkiye'nin bize özgü mevcut başkanlık sisteminden kaynaklanan yüksek tansiyonu kaldıracak yükü kalmamıştır. Türkiye'nin bize özgü mevcut başkanlık sisteminden kaynaklanan yüksek tansiyonu kaldıracak gücü kalmamıştır. Bu sistem başkanlık sistemi değildir. Yarı başkanlık sistemi de değildir, Türk tipi başkanlık da değildir. Dünyada bir başka örneği olmayan tipsiz bir sistemdir. Sadece sorun üretmektedir. Sorunların sebebi olan bu sistem, Türkiye'yi ekonomi ve siyasette hipertansiyona mahkum etmiştir" dedi.

"Çetin gündem, hayat pahalılığının, geçim darlığının üstüne bir şal gibi örtülmüştür"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Kanun Hükmünde Kararnamelere bağlı kayyum atamalarında çok yaman bir çelişki ile karşı karşıyayız. Terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla görevden aldıkları Mardin Büyükşehir Belediye Başkanından 'Sayın Ahmet Türk', diye söz ediyorlar. Mademki sayın hakkını koruyun, sayınsa neden görevden alıp yerine kayyum atıyorsunuz? Bir insan hem terör örgütü üyesi hem de sayın olabilir mi? Tam bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız. Maalesef bu çetin gündem hayat pahalılığının, geçim darlığının üstüne bir şal gibi örtülmüştür. İktidarın en büyük maharetinin gündem değiştirmek olduğu aşikardır. Türkiye'nin öncelikli gündemi açlıktır, yoksulluktur. Aylardır asgari ücret açlık sınırının altındadır. Yeni yılda asgari ücret 35 bin lira olmalıdır" şeklinde konuştu.

"Sayın Cumhurbaşkanının bir kez daha seçilmesine yönelik anayasa değişikliği arayışı vardır"

Açıklamalarına devam eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, " İmralı'ya özgürlük ya da Abdullah Öcalan'ın DEM Parti grubundan terör örgütüne silah bırakın çağrısını yapmasıyla ilgili gündemin arka planında aslında Sayın Cumhurbaşkanının bir kez daha seçilmesine yönelik anayasa değişikliği arayışı vardır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeniden Refah Partisi: Yeni Yılda Asgari Ücret 35 Bin Lira Olmalı - Son Dakika

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