Yeniden Refah Partisi Yozgat'ta bağımsız olarak seçime giriyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç:

"Yozgat ve ilçelerinde Yeniden Refah Partisi logosuyla yarışa katılacağız"

YOZGAT - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere, Yozgat ve ilçelerinde kendi adaylarıyla gireceklerini söyledi.

Yozgat'ta partisinin düzenlediği basın toplantısına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partililerle bir araya geldi. Yozgat'ta kendi adaylarıyla yerel seçimlere katılacaklarını söyleyen Kılıç, partililerden adaylarına sahip çıkmalarını istedi.

"Kılıçdaroğlu-Erdoğan ikileminde Erdoğan'dan yana tavrımızı belirledik"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiklerini hatırlatan Kılıç, "Cumhurbaşkanlığı seçimi, beka meselesidir dedik. Terörle mücadele kesintiye uğramasın dedik. Türkiye'nin dış politikasında tutarsızlıklar yaşanmasın dedik. Kılıçdaroğlu-Erdoğan ikileminde Erdoğan'dan yana tavrımızı belirledik. Ama artık bu seçim yerel seçim, cumhurbaşkanını seçmeyeceğiz, hükümet seçmeyeceğiz. İç politikanın, dış politikanın, ekonominin gidişatını belirlemeyeceğiz. Sokakları kim süpürsün, çöpümüzü kim kaldırsın, kaldırımları kim onarsın, asfaltı kim atsın, parkı, bahçeyi kim yapsın, Kreşleri, yaşlı bakım merkezlerini, engelli rampalarını kim kullanıma hazırlasın gibi bir belediyenin yapması gereken işlerle ilgili kararımızı vereceğiz. Bizim bu hizmetlerimizi en iyi görecek olan belediye başkanı adayını belirleyip seçeceğiz" dedi.

"Kendi adaylarımızla seçime gireceğiz"

Yozgat'ta kendi adaylarıyla seçime katılacaklarını kaydeden Kılıç, "Yozgat'ta biz kendi adayımızı belirleyip açıklayacağız ve 31 Mart seçim yarışına Yozgat'ta kendi adaylarımızla katılacağız. Adaylarımızı açıkladığımız ilçeler var, diğer ilçelerde de bu yarışa kendi adaylarımızla katılacağız. Yozgat'ta merkez dahil 14 tane belediyede Yeniden Refah Partili adaylar, Yeniden Refah Partisi logosuyla yarışa katılacaklar. Sizlerden arzumuz isteğimiz, adaylarımıza sahip çıkmanız, partimize sahip çıkmanız, Yeniden Refah Partisi'ni bir iktidar alternatifi olarak büyütmenizi istiyorum" şeklinde konuştu.