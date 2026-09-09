Yeniden Refah\'ta Osmaniye İl Başkanı Türkmen istifa etti

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Başkanı Ekrem Türkmen, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Gördüğüm lüzum üzerine Yeniden Refah Partisi Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevimden, Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Başkanlığı görevimden ve parti üyeliğimden bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım.

Bugüne kadar görev yaptığım süre içerisinde davamıza ve teşkilatımıza elimden geldiğince hizmet etmeye gayret ettim. Aldığım bu karar şahsım açısından kesin ve nettir. Bundan sonraki süreçte de doğrularımdan, ilkelerimden ve milletimize hizmet etme irademden asla taviz vermeyeceğim."