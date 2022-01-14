'Yenidoğan'a tâziye evi - Son Dakika

Gürsu Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi'nde hayata geçirdiği taziye evini hizmete açtı.

Yenidoğan Mahallesi Kapalı Pazar Yeri ve Otoparkı'nın bulunduğu alana yapılan 100 metrekarelik taziye evi, 400 bin liraya mal oldu.

"Taziye geleneğini yaşatacak evimiz hemşehrilerimize hayırlı olsun" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Talep üzerine oluşturduğumuz taziye evimizle, yakınlarını ebedi yolculuğuna uğurlayacak olan aileler acılarını paylaşarak hafifletecek, ziyaretçilerini ağırlayabilecekler. Böyle bir mekanı hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olduk. Böylece Yenidoğan'lı hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözümüzü daha hayata geçirmiş olmanın huzurunu yaşıyoruz" dedi.

Yenidoğan Mahallesi Taziye Evi, Ak Parti Bursa milletvekilleri Müfit Aydın, Refik Özen, Atilla Ödünç, Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, İlçe Müftüsü Mehmet Köktaş, Bursa ve Gürsu protokolü ve vatandaşların iştirakiyle açıldı. - BURSA