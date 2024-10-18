Yenidoğan Çetesi Skandalında Hastaneler Askıya Alındı - Son Dakika
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Yerel

Yenidoğan Çetesi Skandalında Hastaneler Askıya Alındı

Yenidoğan Çetesi Skandalında Hastaneler Askıya Alındı

Bakırköy'de 'Yenidoğan çetesi' iddianamesi sonrası iki hastane faaliyetlerini durdurdu.

18.10.2024 17:12
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı 'Yenidoğan çetesi' hakkındaki iddianamede yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetlerinin askıya alındığı öğrenildi. Hastane skandalında Bağcılar'daki hastanenin camında 'Yenidoğan dostu hastane' yazılı görsel olduğu ve diğer hastanenin kapısında ise el yazısıyla kağıt üzerinde 'Hastane Kapalıdır' yazdığı görüldü.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetlerinin askıya alındığı ortaya çıktı. Hastanelerden Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin geçen eylül ayında, Bağcılar Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise geçtiğimiz mayıs ayı itibariyle herhangi bir faaliyette bulunmadığı öğrenildi.

'Yenidoğan dostu hastane' yazılı görsel dikkat çekti

Skandalların yaşandığı hastanelerden biri olan Bağcılar Medilife Hastanesinin camına yapıştırılmış reklam görseli üzerinde 'Yenidoğan dostu hastane' yazdığı, Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin ise camına asılışmış kağıt üzerine el yazısıyla "Hastane kapalıdır" yazdığı görüldü.

Öte yandan iki hastanenin bahçesinde bulunan güvenlik kulübelerin de herhangi bir kimsenin olmaması dikkat çekerken, hastanenin girişinin ise dubalar ile kapatıldığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yenidoğan Çetesi Skandalında Hastaneler Askıya Alındı - Son Dakika

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