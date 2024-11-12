Yeniköy'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

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Yeniköy'de anız yangını hızlı müdahale ile söndürüldü

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde çıkan anız yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir tarlada tarla sahibi tarafından yakılan anız, rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevreye yayılmaya başladı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki diğer alanlara sıçramasını önledi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenilirken yetkililer, anız yakmanın tehlikelerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.