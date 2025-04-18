Yenilenen bisiklet yolu öğrencilerden tam not aldı

MANİSA - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesine ulaşımı sağlayan bisiklet yolunun onarılarak yenilenmesiyle hem daha güvenli hem de daha estetik hale getirilirken, öğrencilerden de tam not aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bisiklet yolunda detaylı bir temizlik ve bakım çalışması yürüttü. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri yol kenarındaki yabani otları temizleyip yol güvenliği için ağaç diplerini düzenledi ve budama işlemi gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri ise bisiklet yolunun genel temizliğini tamamladı. Ardından Ulaşım Dairesi ekipleri, yolun yenilemesini yapıp boyama çalışmalarını gerçekleştirdi. Bisiklet yolu, yapılan düzenlemeler sayesinde güvenle kullanılabilecek hale geldi.

"Gayet güzel bir bisiklet yolu oldu"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde eğitim gören ve bisiklet yolunu her gün kullanan öğrenciler, yapılan bakım ve onarım çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sürekli bisiklet kullandığını belirten Enes Acar, yolun eski halindeki çakıl taşlarının büyük sorun oluşturduğunu ifade ederek, "Eskiden yolda taşlar oluyordu. Başlatılan çalışma ile ilk önce taşlar toplandı, sonra yol düzenlenip boyandı ve çok güzel hale getirildi. Şu an yol üzerinde toz toprak bile çok az, gayet güzel bir bisiklet yolu oldu. Ferdi Başkan'ı ve Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ediyorum" dedi.

Bakımı tamamlanan bisiklet yolunu düzenli olarak kullanan Bora Ertuğrul ise tadilat öncesinde yaşadığı sıkıntıları dile getirerek, "Tadilat ve tamirattan önce çok fazla sıkıntısını çekmiştim buranın. Tadilat yapıldığında çok daha rahat oldu, bisiklet kullanan diğer arkadaşlarım da burayı çok rahat bir şekilde kullanabiliyorlar" şeklinde konuştu.

"Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri olarak çok memnun kaldık"

İzmir'de yaşadığını vurgulayan Berkay Ok, "İzmir'de büyüdüm ve okumak için Manisa'ya geldim. İzmir'deki bisiklet yollarından çok memnun olduğum için sürekli bisiklet kullanıyordum. Kampüs yolundaki bisiklet yolunda biraz zorlanıyordum. Ama son yapılan çalışmalar çok güzel olmuş. Maviye boyandığı ve temizlendiği için yollar göze de hitap ediyor. Tamamen bisiklet yolu olduğunu anlıyoruz. Yolda daha öncesinde çukurluklar ve bozukluklar vardı. Şu an o sorun da çözüldü. Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri olarak çok memnun kaldık. Ferdi Zeyrek'e teşekkür ederiz" diye konuştu.

Gülçin Yılmaz ise "Bisikletiyle kampüse gidip gelen arkadaşlarımız yolun bozuk olduğundan bahsetmişlerdi, yolda sıkıntı çekiyorlardı. Yol bozuk olduğu için araç yolundan gidip gelenler de sıkıntılar yaşıyordu. Bununla ilgili şikayetler vardı. Üniversiteye bisikletle gidip gelen arkadaşlarımız Ferdi Başkan'dan bisiklet yoluyla ilgili ricada bulunmuşlar, o da öğrencilerin ricasını yerine getirmiş. Başkan'a teşekkür ederiz" dedi.