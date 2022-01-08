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Yenilenen şehir hamamı hizmete açıldı - Son Dakika

Yenilenen şehir hamamı hizmete açıldı

08.01.2022 14:45
Yenilenen şehir hamamı hizmete açıldı

Bilecik Belediyesi tarafından eksiklikleri tamamlanarak yenilenen şehir hamamı, düzenlenen açılış programı ile vatandaşların hizmetine sunuldu.

Bilecik Belediyesi tarafından eksiklikleri tamamlanarak yenilenen şehir hamamı, düzenlenen açılış programı ile vatandaşların hizmetine sunuldu.

Hamsu Vadisi mevkiinde yer alan hamamın açılış programına Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, siyasi parti il ve ilçe başkanları ile üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, il genel ve belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Semih Şahin, açılışta yaptığı konuşmada daha önce birçok kez açılışı yapılan fakat eksiklikleri yüzünden kullanılamayan hamamın son kez açılışını yaparak, vatandaşın hizmetine sunduklarını kaydetti.

"Önceki hamamın göbek taşında ısıtma yoktu"

Önceki hamamın göbek taşında ısıtma sistemi olmadığını hatırlatan Başkan Şahin, "Bizden önceki arkadaşlar, bina açmakla bir şeyi açmayı karıştırıyorlar. İlk kez hamamın açılışını yapıyorum ve son kez olacak. Çünkü onlar bina açmışlar ama hamam fonksiyonu olarak hiçbir zaman hamam özelliğini taşıyamamış. Bizler öncelikle hamamın son müteahhittin kesin kabul aşamasında yaptırtabildiğimiz tadilatları yaptırdık. Sonra da işletmecimiz de buraya epey harcama yaptı. Örneğin göbek taşında ısıtma yoktu. O yüzden hamam değildi. Bizler hakikaten hamamı olmayan bir şehri kabullenemezdik. İnanın ki burası yapılmamış olsaydı, biz çok daha iyisini yapmış olacaktık. Ancak var olan kaynakları da iyi kullanabilmek için tadilat ile bunu yaptık. Bunun dışında bu bina kaçak bir bina idi. Bu sorunu gidererek normal bir bina haline getirdik. Sonra da hamam olması için gerekli işlemleri yürüttük. Şehir hamamımız şehrimiz ve halkımıza hayırlı olsun" dedi.

Başkan Şahin ve davetliler daha sonra hamamı gezerek, işletmecilerden bilgi aldı. - BİLECİK

Yenilenen şehir hamamı hizmete açıldı
Yenilenen şehir hamamı hizmete açıldı

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Hizb-i İslami Partisi, Semih Şahin, Bilecik, Hamam, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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