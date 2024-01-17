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Yenimahalle Belediyesi, Tiyatro Festivali ile Öğrencileri Karne Sevinciyle Buluşturacak - Son Dakika
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Yenimahalle Belediyesi, Tiyatro Festivali ile Öğrencileri Karne Sevinciyle Buluşturacak

Yenimahalle Belediyesi, sömestr tatiline günler kala karne sevinci yaşayacak öğrencileri "Tiyatro Festivali" kapsamında birbirinden güzel oyunlarla buluşturacak. Festival kapsamında Karlar Ülkesi, Yaramazlar Sirki, Sevimli Kahramanlar Hayal Adası, Aslan Kral ve Şirinler oyunları sahnelenecek. Başkan Fethi Yaşar, tüm çocukları festivale davet ederek, çocukların dolu dolu bir tatil geçireceğini belirtti.

Yenimahalle Belediyesi, Tiyatro Festivali ile Öğrencileri Karne Sevinciyle Buluşturacak
17.01.2024 - 10:57,
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Yenimahalle Belediyesi, sömestr tatiline günler kala karne sevinci yaşayacak öğrencileri "Tiyatro Festivali" kapsamında birbirinden güzel oyunlarla buluşturacak.

Festival kapsamında 21 Ocak Pazar günü saat 13.00-15.00 seansı Karlar Ülkesi, 22 Ocak Pazartesi 14.00-16.00 seansı Yaramazlar Sirki, 23 Ocak Salı 14.00-16.00 seansı Sevimli Kahramanlar Hayal Adası'nda, 31 Ocak Çarşamba 13.00-14.30 seansı Aslan Kral ve 01 Şubat Perşembe 13.00-14.30 seansı Şirinler oyunu, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Genco Erkal Salonu'nda sahnelenecek.

TÜM MİNİKLERE BAŞKAN YAŞAR'DAN DAVET VAR

Festivale tüm çocukları davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçede çocukların sömestr tatilini dolu dolu geçireceğini söyledi.

Yaşar, "Yenimahalle'de yaşamak bir ayrıcalıktır. Her yıl çocuk, genç, yaşlı demeden herkesi birbirinden güzel etkinliklerle buluşturuyoruz.  Değerli sanatçılarımızla vatandaşlarımızı bir araya getiriyoruz. Sanatın birleştirici gücüne önem veriyoruz. Çocuklarımıza da sanatı sevdirmeliyiz. Onlar ülkemizin geleceği. Onlar ne kadar donanımlı olursa, ne kadar sanata ve kültüre sahip çıkarsa ülkemizin geleceği de aynı doğrultuda aydınlık olacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA
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