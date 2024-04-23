Yenimahalle\'de 23 Nisan coşkusu

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(ANKARA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Yenimahalle'de coşkulu kutlamalara sahne oldu. Kutlamalar Yenimahalle Belediyesi ve Batıkent Murat Karayalçın Meydanı'nda düzenlenen törenlerle başladı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde düzenlenen törenlere, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Gökay Yıldırım, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Ferudun Güngör, Ebru Sarıdoğan, Naki Demir,siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK Temsilcileri ve aileleriyle birlikte minik ilçe sakinleri katıldı.

"ATATÜRK ÇOCUKLARA BAYRAM HEDİYE EDEN TEK LİDER"

Sabah saatlerinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenlerde Başkan Yaşar önce Yenimahalle Belediye Başkanlığı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na ardından da siyasi parti ve STK temsilcileri ile birlikte Murat Karayalçın Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne çelenk koydu.

Tüm çocukların bayramını kutlayarak konuşmasına başlayan Başkan Yaşar, "Dünyada Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi hiçbir lider yok ki çocuklara ve gençlere bayram hediye etsin. Atatürk hiçbir devlet adamının yapmadığını yapmıştır; çocuklara ve gençlere bayram hediye etmiş ve ülkemizin geleceğini onlara emanet etmiştir. Bu bayram Atatürk'ün çocuklarımıza armağanıdır. 23 Nisan Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gündür. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aynı zamanda ilk milli bayramımızdır. Bugün 104'üncü yılını kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle tüm çocuklarımızın bayramını kutluyor, hepsinin gözlerinden öpüyorum" dedi.

"MİLLİ BAYRAMLARIMIZ BİZİM EN BÜYÜK DEĞERLERİMİZDİR"

Yaşar, "Atatürk, aydınlık geleceğin çağdaş gençlikle mümkün olabileceğine inanan bir liderdi. Onun kıymetini biliyoruz ve bilmeye de devam edeceğiz. Yenimahalle'de her zaman milli günlerimize sahip çıktık. Bu özel günleri gelecek nesillere aktarmaya da devam edeceğiz. Milli bayramlarımız bizim en büyük değerlerimizdir. Bugün hangi konumda olursak olalım hepimiz bulunduğumuz konumu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyeti kuranlara borçluyuz" diye konuştu.

MİNİK BAŞKANLAR GÖREVİ DEVRALDI

Başkan Yaşar, törenlerin ardından Şentepe Adile Naşit Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerini makamında ağırladı. Öğretmenleri ile birlikte Başkan Yaşar'ı ziyaret eden ve kısa bir süre başkanlık görevini devralan 5 yaşındaki minik Zeynep Demir ve Ömer Torun'un heyecanı ise yüzlerine yansıdı. Belediye başkanı olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten minik başkanlar, belediye başkanlığı ile ilgili sorularıyla Yaşar'ı terletti.