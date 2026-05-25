Yenimahalle\'de Kurban Pazarı Yoğun

25.05.2026 23:39
Kurban Bayramı'nda besiciler, gün boyunca ve gece pazara gelen alıcılarla satış yapıyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kurulan kurban pazarında besiciler, gündüz başlayan mesailerine gece de devam etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla Anadolu'nun çeşitli şehirlerinden kurbanlıklarını satmak için Ankara'ya getiren besiciler, güne sabah saatlerinde başlayıp, gece de mesailerine devam ediyor. Kurban pazarı, akşam saatlerinden sonra da alıcıların uğrak noktası olurken, pazara gelen alıcılar, besicilerle pazarlık yapmaya devam ediyor. Başka şehirlerden gelerek tüm günlerini pazarda geçiren besiciler, yoğunluğu atlattıkları gece saatlerinde semaverde çay demleyip, yemeklerini pişirerek, diğer besicilerle sohbet ediyor.

Besici Cafer Ürper, "Satışlar çok güzel gidiyor şu an malımız az kaldı, çoğunu gönderdik. Satışlar gayet iyi, yetişen alıyor. Geçen seneye göre bu sene biraz daha iyi, yağmurlardan dolayı biraz aksadı ama gayet güzel gidiyor. Geceler biraz soğuk geçiyor. Yağışlar olduğundan arabalarda yatıyoruz. Biraz soğuk ve sıkıntılı geçiyor geceler" diye konuştu.

Kurbanlıkları arasında dört boynuzlu bir koyun da olduğunu söyleyen Ürper, "Allah'ın hikmeti ne diyelim. Bu da sadece Iğdır'da yetişiyor. Oradan aldık hatta, koyunumuz biraz huysuz. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Besici Efe Yiğit Kartal ise, "Kurban satışlarımız şu an düşük, hatta bayağı düşük diğer senelere baktığımız zaman. Yine de hayvanlarımızı sattık ama tabii ki diğer seneler gibi değil. Arife günü hareketlilik bekliyoruz. Geceleri kimimiz arabanın içinde kalıyor, kimimiz hayvanların içinde yatıyor. Bu sene çok fazla gelen giden yok, çünkü milletimizin hepsi daha çok tatil planlıyor. Tabii eski kurbanların tadı yok" şeklinde konuştu.

Günün yorgunluğunun ardından yemek pişiren bir besici de, "Biz burada kalıyoruz, yemeğimizi burada tüpte yapıyoruz. Bir kişi burada kalıyor, iki kişi arabada kalıyor akşamları. Satışlarımız son hızla devam ediyor. Kurban satışları şu an biraz düştü olarak gözüküyor. Yağmurdan dolayı biraz müşteri kaybettik. Havalar iyi olursa güzel müşterilerimiz var, geliyorlar da. Şu an kıymalı menemen yapıyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

