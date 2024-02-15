Yenimahalle ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Şentepe Pazarı\'nı Ziyaret Etti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Şentepe Pazarı'nı ziyaret etti.
Başkan Yaşar, ABB Başkanı Yavaş ile birlikte Şentepe Pazarı'nı ziyaret etti. Pazar ziyaretine, Ankara Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Recep Ayhan ve Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu da eşlik etti.
Alışveriş yapan vatandaşlara hal hatır sorup, esnafa hayırlı alışverişler dileyen Başkanlar, Yenimahallelilerden yoğun ilgi gördü. Pazarda hem esnaf hem de alışveriş yapanlarla sohbet eden Yaşar ve Yavaş, vatandaşların sorunlarını da dinledi.
Ziyaretin ardından ikili, yakın zamanda açılması planlanan Şentepe Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi inşaatına giderek, çalışmaları yerinde inceledi. Yavaş'a tesis hakkında bilgi veren Yaşar, "Tesisin içerisinde bulunan çok amaçlı salon, YENİMEK, kütüphane, destek eğitim merkezi, zabıta noktası, semt birimi vatandaşlarımıza hizmet verecek" dedi.
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