YENİMEK Yeni Yıl Hediyelik Eşya Sergisi Başkentlilerle Buluştu

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) Geleneksel Yeni Yıl Hediyelik Eşya Sergisi, Başkentlilerle buluştu.

Serginin açılış törenine, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Gökay Yıldırım, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Erhan Aras, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"DİLERİM ACILAR GERİDE KALIR"

Yaşar, açılış öncesi yaptığı konuşmada 2024 yılının tüm yurttaşlara barış, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ederek, "2023 yılı terör laneti bir yandan, doğal afetler bir yandan, ekonomik sorunlar bir yandansıkıntılarla geçti. Dilerim ki 2024 yılında bu acılar geride kalır" dedi.

30 bine yakın vatandaşın YENİMEK'te eğitim aldığına da değinen Yaşar, "Bugün, 25 noktada 300'e yakın öğretmen ile hizmet sunan YENİMEK kurslarında, 30 bine yakın kursiyerimiz eğitim alıyor. 2009'dan bu yana vermiş olduğumuz kurslarla çoğu vatandaşımız meslek edindi. YENİMEK sadece hobi kursu değil aynı zamanda meslek edindirme kursudur. Vatandaşlarımız kurslarımızdan aldığı eğitimlerle meslek edinmiş ve aile bütçelerine katkı yapmışlardır. 2024 yılına girerken öğretmen ve kursiyerlerimizin yapmış olduğu el emeği göz nuru ürünleri şimdi sizlere sunuyoruz. Hepsinin ellerine sağlık, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

SERGİ, 3 GÜN ZİYARETE AÇIK OLACAK

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesini kesen Başkan Yaşar, tek tek stantları gezerek ürünleri inceledi. Sergi, Ankamall AVM -1. katta, 27- 30 Aralık günleri arasında Başkentlilerin ziyaretine açık olacak.