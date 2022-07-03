Yenimek Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) kursiyerlerinin bir yıl boyunca üzerinde çalıştığı eserler, 'Maharetli Eller Sanat Şöleni' sergisi ile Ankamall AVM'de Başkentlilerin beğenisine sunuldu.

Yurttaşların beğenisini toplayan 'Maharetli Eller Sanat Şöleni' yıl sonu sergisine, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar, CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Akdoğan, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras ve belediye meclis üyeleri katıldı.

YENİMEK kursiyerlerinin eserlerini inceleyen Başkan Yaşar, şöyle konuştu:

"Yenimahalle'de sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerinden birini sergiliyoruz. Vatandaşlarımızın meslek edinmesini öncelik alarak 20 ayrı noktada hizmete açtığımız YENİMEK merkezlerinde 20 bine yakın kursiyerimiz, 250 öğretmenimizden eğitim alıyor. Kurslarımıza katılarak yıl boyunca el emeği göz nuru ürünler ortaya koyan, meslek edinen tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. YENİMEK, sadece hobi kursları değil aynı zamanda meslek edindirme kurslarıdır. Ayrıca bu kurslar, insanları kaynaştırarak komşuluk, arkadaşlık ilişkilerini geliştiriyor, birliği beraberliği ve geleneklerin yaşatılmasını sağlıyor."