Yenipazar Belediyesi Temizlik ve Düzenleme Çalışmalarını Hızlandırdı

Yenipazar Belediyesi, ilçede temizlik ve düzenleme çalışmalarına hız verirken, Belediye Başkanı Malik Ercan çalışmaları yerinde inceledi.

Yenipazar Belediyesi ilçedeki çalışmalarını aralıksız sürüyor. Belediye Başkanı Malik Ercan Çarşı Mahallesi Kocataş Caddesi üzerinde belediye ekiplerinin park alanında ot biçimi ve genel temizlik çalışmalarını tamamladığını belirten Başkan Ercan, "Topalhüseyin mevkiinde yer alan meydan ve umumi tuvaletlerin temizliği yapıldı, ayrıca kireçleme işlemleri de tamamlandı" dedi.

Belirlenen tarla ve bahçe yollarında da asfaltlama çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden Ercan, "Yabani otların temizliği, ağaçların budanması ve kireçlenmesi gibi işlemleri yaparak Kocataş Caddesini pırıl pırıl yapacağız. Belirlediğimiz iş programı dahilinde tüm mahallelerimizde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Ercan çalışmalarda kendilerine destek veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na da özel teşekkür etti. Ercan,"Bu çalışmalarda bizlerin arkasında her daim duran, başımız sıkıştığında can suyunu uzatan Büyük Başkan, Topuklu Efemiz Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - AYDIN