Yenipazar'da Dron ile Pide İkramı Yapılan Festivale Yoğun İlgi - Son Dakika
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Yenipazar'da Dron ile Pide İkramı Yapılan Festivale Yoğun İlgi

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde düzenlenen Pide ve Gençlik Festivali, Bilal Sonses'in konseri ile sona erdi. Etkinlikte, sahnede dron ile pide ikram edilmesi dikkat çekti. Festival, 4 gün boyunca büyük katılımla gerçekleştirildi.

06.11.2024 23:44
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Yenipazar'da sahneye çıkan sanatçıya dron ile pide ikram edildi

AYDIN - Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 4 gün süren Pide ve Gençlik Festivali sona erdi. İlginç anlara da sahne olan festivalin son gününde sahne alan sanatçı Bilal Sonses'e sahnede dron ile pide ikram edildi.

7 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ve yoğun katılımın gözlendiği Yenipazar Pide ve Gençlik Festivali, Bilal Sonses konseri ile son buldu. Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan'ın ev sahipliğinde ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun destekleri ile gerçekleştirilen festivalde lunaparkın yanı sıra birçok ilden gelen lezzetlerin yer aldığı panayır da yer aldı. Yenipazar dışından da binlerce vatandaşın akın ettiği sakin şehir ünvanlı Yenipazar 4 gün boyunca doldu taştı. Coğrafi işaretli pidesi ile ünlü ilçede faaliyet gösteren 18 pideci esnafı ise ziyaretçilere pide yetiştirebilmek için ter döktü.

Yenipazar'daki bir pide işletmesinin sahibi Ahmet Karayer ise farklı bir ikramla konseri izleyenler başta olmak üzere sahnede şarkı söyleyen Bilal Sonses'i şaşırttı. Sahnedeki sanatçıya dron ile pide ikramı yapıldı. İlginç yöntemle kendisine ikram edilen pideden tadan sanatçı Sonses ise "Hayatımda yediğim en özel pide" diyerek duygularını dile getirdi.

Festivale katılan ve destek veren herkese teşekkür eden Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, "Tam 101 yıl önce ilan edilen Cumhuriyetimizi; çağdaş, demokratik ve laik yükselen yeni nesle emanet eden Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünden aldığımız kararlılıkla Cumhuriyetimizi 2'nci yüzyılında da ilelebet yaşatacağız. Ne mutlu Türküm diyene" diyerek festivale desteğinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yenipazar'da Dron ile Pide İkramı Yapılan Festivale Yoğun İlgi - Son Dakika

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