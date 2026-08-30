Yenipazar\'da Eğitim Toplantısı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul ve kurum müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, ilçede faaliyet gösteren resmi ve özel eğitim kurumlarının yöneticileri katıldı. Toplantıda yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda yürütülen hazırlıklar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda okulların fiziki ve idari hazırlıkları, eğitim öğretim süreçlerinin planlanması, okul güvenliği, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar, öğrenci başarısının artırılmasına yönelik faaliyetler, rehberlik hizmetleri ile okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Yeni eğitim öğretim yılı kapsamında yapılacak çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda, okul ve kurum yöneticilerinin görüş ve önerileri alınarak hazırlıkların koordineli ve zamanında tamamlanması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, yeni eğitim öğretim yılının Yenipazar eğitim camiası için sağlık, huzur ve başarı getirmesi temennisinde bulunarak okul ve kurum yöneticilerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.