Yenipazar\'da Miniklere Sağlık Bilinci Aşılandı

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde miniklere sağlık bilinci aşılandı.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' eğitim programına katıldı. Etkinlikte öğrencilere sağlıklı beslenme, hijyen alışkanlıkları ve fiziksel aktivitenin önemi anlatıldı. Ayrıca 112 Acil Sağlık Hizmetleri, diş temizliği ve ağız sağlığı, aile hekimliği hizmetleri ile UMKE ekiplerinin görev ve sorumlulukları tanıtıldı. Çocuklar, acil durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrenirken sağlık sisteminin işleyişi hakkında da bilgi sahibi oldu.

Kaymakam Mehmet Salih Uçar, "Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren sağlık bilinci kazanması hem bireysel hem toplumsal açıdan büyük önem taşıyor. Bu anlamlı programda emeği geçen tüm kurumlarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, sağlıklı nesiller için yürütülen her çalışmanın destekçisi olmaya devam edeceğimizi ifade ediyorum" dedi. - BİLECİK