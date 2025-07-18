Yenipazar\'da Nikah Salonu Yenilendi

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde belediye ekiplerince yenilenen nikaha salonu, evlenecek çiftlerini bekliyor.

İlçe genelindeki hizmetlerini sürdüren Yenipazar Belediyesi, son olarak nikah salonunda yenileme çalışması gerçekleştirdi. Yeni evlenecek çiftlerin daha modern ve ferah bir ortamda mutluluğa 'evet' demeleri için çalışma gerçekleştiren belediye ekipleri, nikah salonunun bakım ve onarımını yaparken tefrişat yenileme işlemi de yapıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, evlenecek çiftlere mutluluklar dileyerek "Göreve geldiğimizde ücretsiz olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz nikah salonumuzda birtakım değişiklikler yaptık. Yeni evlenecek çiftlerimiz başta olmak üzere tüm halkımıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - AYDIN