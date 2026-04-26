Yenipazar'da üstyapı atağı: Parke taşları yenileniyor
26.04.2026 13:37  Güncelleme: 13:38
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bozulan ve yıpranan sokakların yenilenmesi amacıyla başlatılan parke taşı döşeme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde üstyapı yenilemelerinin sürdüğünü belirtti. Çarşı ve Yeni Mahalle'de devam eden çalışmalar çerçevesinde, kullanım ömrünü tamamlayan parke taşlarının sökülerek yerine yenilerinin döşendiği ifade etti. Çalışmaların planlı bir şekilde ilerlediğini kaydeden Ercan, "Aydın Büyükşehir Belediyemiz ve Yenipazar Belediyemiz birlikte uyum içerisinde güçlü bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. Çarşı ve Yeni Mahallelerimizde çalışmalarımız sürüyor. Sokaklarımızda bozulan ve yıpranan parke taşlarının sökümünün ardından yeni parke döşemelerimiz devam ediyor" dedi.

Desteklerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Ercan, ilçenin daha modern ve kullanışlı bir görünüme kavuşması için çalışmaların aralıksız süreceğini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

