Yenipazarlılar bu kış doğalgaz ile ısınacak

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, bir takım incelemelerde ve temaslarda bulunmak için Yenipazar ilçesini ziyaret etti.

İlk olarak Yenipazar Kaymakamlığı'na atanan Rumeysa Sena Kurt'u ziyaret eden Vali Kızılkaya, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Yenipazar'da görev yapan köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Kızılkaya, muhtarların talep ve isteklerini tek tek dinleyerek yürütülen ve yürütülmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgi aktardı. Daha sonra Yenipazar meydanında vatandaşlarla buluşan Vali Kızılkaya, burada Yenipazarlılarla sohbet etti. İlçede gerçekleştirilen yatırımları inceleyen Vali Kızılkaya, devam eden doğalgaz çalışmalarını ve Harmankaya Kanyonu'na yapılan sıcak asfalt uygulamasını yerinde inceledi.

Yenipazar'ın doğalgazla buluşmak için gün saydığını vurgulayan Vali Kızılkaya yaptığı açıklamada, "Yenipazarlılar bu kış doğalgaz konforunu evlerinde yaşayacaklar. Çalışmaların tamamlanmasına çok az kaldı. Desteklerinden ötürü başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bakanımız Fatih Dönmez'e şükranlarımı sunuyorum. İlçemizde alt yapı çalışmalarının yanı sıra üst yapıda da yürüttüğümüz projeler hız kesmeden devam ediyor. Bilecik'imizin önemli cazibe merkezlerinden olan Harmankaya Kanyonu'nun da yolunu sıcak asfalt yaparak daha sağlıklı ve daha iyi şartlarda ulaşılabilir kıldık. Böylece ilimizin önemli bir turizm değerlerini oluşturan kanyonun daha çok ziyaretçi ağırlamasını umuyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK