Yenişehir Belediye Başkanı: BESAŞ'ın Yenişehir'de faaliyet göstereceği haberleri asılsız - Son Dakika
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Yerel

Yenişehir Belediye Başkanı: BESAŞ'ın Yenişehir'de faaliyet göstereceği haberleri asılsız

Yenişehir Belediye Başkanı: BESAŞ\'ın Yenişehir\'de faaliyet göstereceği haberleri asılsız

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, BESAŞ Ekmek Fabrikası'nın Yenişehir'de faaliyet göstereceğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Başkan Ercan Özel, 'Kimsenin şüphesi olmasın ki; YESAŞ, Yenişehir'in değeri olarak korunacak ve desteklenmeye devam ederek güçlendireceğiz' dedi.

31.05.2024 09:28  Güncelleme: 09:29
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Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, BESAŞ Ekmek Fabrikası'nın Yenişehir'de faaliyet göstereceğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Başkan Ercan Özel, "Kimsenin şüphesi olmasın ki; YESAŞ, Yenişehir'in değeri olarak korunacak ve desteklenmeye devam ederek güçlendireceğiz" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, son günlerde kamuoyunu meşgul eden, BESAŞ'ın Yenşehir'e satış ofisi açacağına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığına dair açıklama yaptı. Başkan Ercan Özel, "Bu tür asılsız ve mesnetsiz iddialar, ilçemizin önemli bir marka değeri olan YESAŞ'ımızı karalamaya ve bitirmeye yönelik olduğu gibi ilçe halkımızın kafasında gereksiz bir karmaşa oluşturmuştur" dedi.

BESAŞ'ın Yenişehir'de faaliyet göstereceğine dair yapılan açıklamalardan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in, BESAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Gazioğlu'nun ve BESAŞ Genel Müdürü İbrahim Demirtaş'ın haberinin dahi olmadığına vurgu yapan Belediye Başkanı Ercan Özel açıklamasında, "Bu asılsız haber sonrası kendileri yanlışın düzeltilmesi için gerekli girişimleri ivedilikle başlatmıştır. Yenişehir halkının doğru bilgilendirilmesi adına bu konuyu açıklığa kavuşturma gereği duyulmuştur" ifadelerini kullandı.

"En iyi hizmet sunulacak"

YESAŞ'ın Yenişehir'in gururu olduğunu söyleyen Başkan Ercan Özel, "YESAŞ, halkımıza kaliteli ve uygun fiyatlı ekmek sunma görevini başarıyla sürdürecektir. Halkımızın YESAŞ'a olan güveni ve desteği bizim için büyük önem taşımaktadır. YESAŞ, Yenişehir'deki faaliyetlerine kesintisiz devam edecek ve halkımıza en iyi hizmeti sunacaktır. YESAŞ'ın güçlenmesi, eksikliklerinin giderilmesi, sağlıklı bir mali yapıya kavuşturulması için Belediye Meclisimizde görev yapan tüm meclis üyelerimiz ile birlikte ortak bir çalışma yapma arzusu içerisindeyiz. Halkımızdan, YESAŞ'a olan güvenlerini sürdürmelerini ve bu tür asılsız haberlere itibar etmemelerini rica ediyorum. Kimsenin şüphesi olmasın ki; YESAŞ, Yenişehir'in değeri olarak korunacak ve desteklenmeye devam edecektir" mesajını paylaştı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yenişehir Belediye Başkanı: BESAŞ'ın Yenişehir'de faaliyet göstereceği haberleri asılsız - Son Dakika

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