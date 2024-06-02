Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'ne Katıldı - Son Dakika
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Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'ne Katıldı

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği\'ne Katıldı

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir 100. Yıl İlköğretim Okulu'nun düzenlediği Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'ne katılarak çocukların oyunlarına ortak oldu. Özel, teknoloji bağımlılığının çocukları esir aldığını belirterek, öğretmenlerin desteğiyle bu oyunları oynayan Yenişehirli çocukların şanslı olduğunu söyledi.

02.06.2024 17:36  Güncelleme: 17:38
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Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel Yenişehir 100. Yıl İlköğretim Okulu'nun hazırladığı Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'ne katılarak oyunlarına ortak oldu. Özel, "Teknoloji bağımlılığı gün geçtikçe çocuklarımızı esir alıyor. Ama Yenişehirli çocuklar bu konuda çok şanslı çünkü öğretmenleriyle birlikte bu oyunları oynayabiliyorlar" dedi.

Yenişehir 100. Yıl İlköğretim Okulu'nda Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi. Programa Yenişehir Kaymakamı Mustafa Güney, Belediye Başkanı Ercan Özel, İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, Jandarma Komutanı Ünal Usta, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, okul müdürleri ve veliler katıldı. Çuval yarışı, halat çekme, mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, sandalye kapmaca, yakan top, köşe kapmaca ve mangala gibi geleneksel oyunların oynandığı şenlikte Belediye Başkanı Ercan Özel de çocukların neşesine ve oyunlarına ortak oldu.

"Çocuklar sosyal hayata hazırlanıyor"

Geleneksel oyunların artık eskisi gibi rağbet görmediğini belirten Belediye Başkanı Ercan Özel, "Teknoloji bağımlılığı gün geçtikçe çocuklarımızı esir alıyor. Artık eski oyunların cazibesi kalmadı. Yenişehir'deki öğrencilerimiz bu konuda çok şanslı çünkü öğretmenleriyle birlikte bu oyunları oynayabiliyorlar. Bu oyunlarla hem arkadaşlıklarını pekiştiriyorlar hem de paylaşmayı ve takım olmayı öğreniyorlar. Teknoloji bağımlılığının önüne geçmek, çocuklarımızı daha sosyal bir hayata hazırlamak için düzenlenen şenlikler bizim için çok önemli. Bu oyunları çocuklarımıza öğreten ve oynatan başta 100. Yıl İlköğretim Okulu Müdürü Mehmet Yürek olmak üzere, tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'ne Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'ne Katıldı - Son Dakika
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