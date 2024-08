Yenişehir Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı\'nı Halkın Katılımıyla Hazırlayacak

Yerel

Yenişehir Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı'nı halkın doğrudan katılımıyla hazırlayacak. 'Bu Şehirde Söz Sende' sloganıyla 32 mahallede düzenlenecek halk toplantılarında Yenişehirliler, serbest kürsüde söz alarak, kentin geleceği için görüşlerini aktaracak.

Halkın katılımıyla 2020-2024 Stratejik Planı'nı hazırlayarak Türkiye'de bir ilke imza atan ve birçok belediyeye örnek olan Yenişehir Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı'nı da katılımcılıkla hazırlayacak. Yenişehir Belediyesi, mahallelerde düzenleyeceği toplantılar, muhtarlıklara kurduğu talep ve öneri sandıkları ve anket çalışmasıyla halkın görüşlerini alacak. Alınan talepler, uzmanların katılımıyla düzenlenecek çalıştayda değerlendirilerek, Yenişehirlilerin görüşleri stratejik planın temelini oluşturacak.

"Demokratik katılımı en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz"

İlçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, vatandaşlara serbest kürsüde düşüncelerini, önerilerini ve eleştirilerini dile getirme fırsatı sunarak, demokratik katılımı en üst seviyeye çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. Bu sürecin vatandaşların seslerini duyurmalarını sağlayarak, yerel yönetim ile halk arasındaki iletişimi güçlendireceğine ve ortak karar alma mekanizmalarının etkinliğini daha da artıracağına dikkat çeken Özyiğit, "2019 yılında göreve geldikten hemen sonra tüm mahallelerimizde toplantılar düzenledik. 5 bin 50 talep ve öneri aldık, daha sonra kamu kurumları, STK'lar ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla çalıştaylar düzenledik. Belediyecilik vizyonumuzu da ekleyerek, halkın görüşleri ışığında stratejik planımızı hazırladık. Şimdi yeni dönem planımız için aynı uygulamayı gerçekleştireceğiz" dedi.

"Halkın görüşleri uzman çalıştaylarında değerlendirilecek"

Stratejik planın kapsayıcı ve en yüksek seviyede temsil sağlayacağını belirten Özyiğit, mahallelerde yapacakları toplantıların farklı bakış açıları ve çeşitli önerilerle planın daha zengin ve etkili olmasına katkıda bulunacağını ifade etti. Toplantıların ardından yapılacak çalıştayla ilgili de konuşan Özyiğit, "Toplantılar sonrası düzenleyeceğimiz çalıştaylar, halkın görüşlerinin uzmanlık bilgisi ile harmanlanmasını sağlayacak. Uzmanlar, halkın dile getirdiği sorunları ve önerileri bilimsel veriler ışığında değerlendirerek, stratejik planın daha uygulanabilir ve gerçekçi olmasını sağlayacak. Bu da planın başarısını artıracak ve hedeflere ulaşmayı kolaylaştıracak" diye konuştu.

"Toplantılar, toplumsal dayanışmanın ve birlikteliğin güçlenmesine katkı sağlayacak"

Mahalle toplantılarının vatandaşların bir araya gelerek ortak sorunlarını ve çözümlerini tartışmalarına imkan sağlayacağını vurgulayan Özyiğit, "Bu toplantılar aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve birlikteliğin güçlenmesine katkı sağlayacak. İnsanların birbirleriyle etkileşime geçmesi anlamında sosyal bağları kuvvetlendirerek, kentsel aidiyet duygusunu da artıracak" diye konuştu.

Özyiğit, stratejik plan kapsamında yapacakları toplantıların ardından her ay bir mahallede de halk buluşmaları gerçekleştireceklerini kaydetti.

"Her bir vatandaşımızın süreçte aktif rol alması kritik önem taşıyor"

2025-2029 Stratejik Planı sürecinin kentin geleceği için büyük bir öneme sahip olduğuna işaret eden Özyiğit, "Her bir vatandaşımızın süreçte aktif rol alması, sadece bireysel görüşlerin değil, toplumsal ortak aklın ürünü olan bir planın oluşturulmasını sağlayacak. Halkın katılımıyla oluşturulacak bu stratejik plan, sadece yerel yönetimin değil, aynı zamanda her bir Yenişehirlinin beklenti ve ihtiyaçlarını da yansıtacak. İşte bu nedenle, her bir vatandaşımızın süreçte aktif rol alması kritik önem taşıyor. Bu ortak akıl, gelecekte karşılaşılabilecek sorunların önceden tespit edilip çözüm üretilmesine imkan tanıyacak ve kentimizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacak" dedi.

Yenişehir Belediyesi tarafından 2-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek mahalle toplantılarının ardından 21 Ağustos'ta uzmanların katılımıyla çalıştaylar yapılacak. - MERSİN