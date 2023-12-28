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Yenişehir Belediyesi Altın Çilek Ödülleri'nde iki ödül kazandı - Son Dakika
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Yenişehir Belediyesi Altın Çilek Ödülleri'nde iki ödül kazandı

Mersin Yenişehir Belediyesi, Altın Çilek Ödülleri'nde Yılın Spor Organizasyonu ve Marka Kent ödüllerini aldı. Yenişehir Belediyesi, triatlon yarışları ve uluslararası spor organizasyonlarıyla Mersin'e değer kattı.

Yenişehir Belediyesi Altın Çilek Ödülleri\'nde iki ödül kazandı
28.12.2023 - 13:50,
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Saygın Medya tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Altın Çilek Ödülleri'nde Mersin Yenişehir Belediyesi, iki ödüle layık görüldü. Yenişehir Belediyesi'ne, Yenişehir Triatlonu ile 'Yılın Spor Organizasyonu Ödülü' ve başarılı çalışmaları nedeniyle 'Marka Kent Ödülü' verildi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, göreve geldikten sonra 2019 yılında ilk kez Mersin'de bir triatlon yarışı düzenlenmesini sağladı. 2022 ve 2023 yıllarında Avrupa Triatlon Kupası'na ev sahipliği yapan ve birçok ülkeden yüzlerce sporcuyu ağırlayan Yenişehir Belediyesi, 23 ve 24 Nisan 2024 tarihinde Dünya Paratriatlon Yarışları'na da ev sahipliği yapacak. Yenişehir'in uluslararası spor organizasyonlarını Mersin'e kazandırması ödül getirdi.

Saygın Medya tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Altın Çilek Ödülleri'nde Yenişehir Belediyesi iki ödüle layık görüldü. Yenişehir Belediyesi'nin yılın 'Marka Kent Ödülü' de aldığı törene, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da katıldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ödüle layık görülmelerinden dolayı Saygın Medya'ya ve 4. Altın Çilek Ödülleri jüri üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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