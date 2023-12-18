 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yenişehir Belediyesi Hal İçinde Çalışmalara Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yenişehir Belediyesi Hal İçinde Çalışmalara Başladı

Yenişehir Belediyesi, Çayır Mahallesi'ndeki Kütüphane, Tekel ve Levent sokaklardaki çalışmaları tamamladıktan sonra şimdi de hal içinde aynı çalışmaları yapmak üzere ilk kazmayı vurdu. 1 ayda tamamlanması hedeflenen çalışmalar sonucunda hal içi güzel bir görünüme kavuşacak.

Yenişehir Belediyesi Hal İçinde Çalışmalara Başladı
18.12.2023 - 11:00,
Abone Ol

Yenişehir Belediyesi 50 yıldan bu yana el atılmayan Çayır Mahallesi'ndeki Kütüphane, Tekel ve Levent sokaklardaki çalışmaları tamamlamasının ardından şimdi de hal içine aynı çalışmaları yapmak üzere ilk kazmayı vurdu.

1 ayda tamamlanması hedeflenen çalışmaları yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, canla başla çalışan personele teşekkür etti.

Davut Aydın yaptığı açıklamada, "Seçimlere 3 ay gibi bir zaman kalmasına rağmen çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hal içinin durumu ortada idi. Bu nedenle sıkıntının ortadan kalkması için bunu yapmamız gerekiyordu. Şu an hal içinde 6 sokağımızı dekoratif parke taşları ile döşeyeceğiz. Toplam 4 bin 250 metrekarelik bölüm tamamlandığında araç trafiğine kapanacak ve hal içimiz güzel bir görünüme kavuşacak. Hedefimiz 1 ay içinde tüm çalışmayı bitirmektir. Bu nedenle esnafımızdan ve halkımızdan anlayış bekliyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Davut Aydın, Yenişehir, Tekel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenişehir Belediyesi Hal İçinde Çalışmalara Başladı - Son Dakika


12:33
Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
11:40
Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31
İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26
Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:23
İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:22
Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:15
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10
Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp... Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp...

Son Dakika
12:33 Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
11:40 Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31 İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22 Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:23 İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:15 Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10 İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:07 Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
11:05 Gine'de petrol terminalinde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 12:42:00. #1.13#
SON DAKİKA: Yenişehir Belediyesi Hal İçinde Çalışmalara Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement